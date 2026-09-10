Veliki udarac za evroligaša: Zbog teške povrede propušta početak sezone!
Košarkaš Barselone Joan Makundu odsustvovaće najmanje šest nedelja van terena zbog povrede levog kolena, saopštio je večeras španski klub.
U saopštenju Barselone se navodi da će francuski košarkaš da nastavi sa konzervativnim načinom lečenja, a procenjeno vreme oporavka je šest nedelja.
Španski mediji navode da će Makundu da propusti početak sezone u Evroligi i da neće igrati na najmanje sedam mečeva u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju.
Makundu (26) je u avgustu potpisao dvogodišnji ugovor sa Barselonom, a ranije je igrao za Monako, Fudžijan, Turk Telekom, Budućnost i Šole.
Košarkaši Barselone će 24. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Efes.
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