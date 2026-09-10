Košarka

Veliki udarac za evroligaša: Zbog teške povrede propušta početak sezone!

Танјуг

10. 09. 2026. u 21:52

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Košarkaš Barselone Joan Makundu odsustvovaće najmanje šest nedelja van terena zbog povrede levog kolena, saopštio je večeras španski klub.

Велики ударац за евролигаша: Због тешке повреде пропушта почетак сезоне!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U saopštenju Barselone se navodi da će francuski košarkaš da nastavi sa konzervativnim načinom lečenja, a procenjeno vreme oporavka je šest nedelja.

Španski mediji navode da će Makundu da propusti početak sezone u Evroligi i da neće igrati na najmanje sedam mečeva u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju.

Makundu (26) je u avgustu potpisao dvogodišnji ugovor sa Barselonom, a ranije je igrao za Monako, Fudžijan, Turk Telekom, Budućnost i Šole.

Košarkaši Barselone će 24. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Efes.

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