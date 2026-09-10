Veliki udarac za evroligaša: Zbog teške povrede propušta početak sezone!

Košarkaš Barselone Joan Makundu odsustvovaće najmanje šest nedelja van terena zbog povrede levog kolena, saopštio je večeras španski klub.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U saopštenju Barselone se navodi da će francuski košarkaš da nastavi sa konzervativnim načinom lečenja, a procenjeno vreme oporavka je šest nedelja.

Španski mediji navode da će Makundu da propusti početak sezone u Evroligi i da neće igrati na najmanje sedam mečeva u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju.

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Yoan Makoundou té una agudització d’una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Seguirà un tractament conservador i el temps de recuperació és d’unes 6 setmanes, aproximadament. pic.twitter.com/rhPwBaTsmN — Barça Basket (@FCBbasket) September 10, 2026

Makundu (26) je u avgustu potpisao dvogodišnji ugovor sa Barselonom, a ranije je igrao za Monako, Fudžijan, Turk Telekom, Budućnost i Šole.

Košarkaši Barselone će 24. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Efes.

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