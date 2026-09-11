"GLASAJTE, PA ČAK I VARAJTE": Tramp pozvao Amerikance da po svaku cenu glasaju

AMERIČKI predsednik Donald Tramp obratio se građanima na konvenciji Republikanske stranke, pozivajući ih da po svaku cenu glasaju na predstojećim srednjoročnim izborima koji će se održati u novembru, i ponovio obećanje da će svim odraslim stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država isplatiti 5.000 dolara ako na izborima republikanci pobede.

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- To možemo da uradimo jer naša zemlja nikada nije bolje prolazila. Primamo bilione, bilione dolara - rekao je Tramp na konvenciji republikanaca koja je održana u Dalasu, govoreći o prihodima od carina, prenosi "Gardijan".

Tramp je pozvao Amerikance da izađu i glasaju, dodavši da je spreman i da vara kako bi se republikancima omogućilo da zadrže kontrolu nad Kongresom, prenosi CNN.

U kraćem obraćanju, Tramp je ponovo apelovao na birače da se u novembru "pretvaraju da su na glasačkoj listi" i pozvao je publiku da se obaveže da će glasati na izborima na polovini mandata po svaku cenu.

Predsednik je zamolio republikance u areni da ponove: "Nije me briga da li sam registrovan ili ne, pokušaću, i varaću kao i oni".

Tramp je, takođe, rekao okupljenima u Dalasu da će "otići dođavola" ako ne glasaju.

Prisutnima se obratio i američki potpredsednik Džej Di Vens, koji je pozvao republikance koji se možda ne slažu sa delovima agende Trampove administracije da ne ostavljaju stranku na cedilu na novembarskim izborima za Kongres.

Potpredsednik je ukazao na konzervativnog intelektualca Čarlija Kirka, koji je ubijen pre godinu dana, navodeći da birači ne bi trebalo da "bace i bebu sa vodom u kojoj se kupala" zbog "nekog političkog pitanja ovde ili onde".

Vens je veći deo vremena na bini proveo navodeći pretnje koje donosi takozvana krajnja levica i kritikujući mandat prethodnog američkog demokratskog predsednika Džoa Bajdena.

Vensov govor prekinuo je demonstrant koji je mahao meksičkom zastavom, a Vens je rekao da bi mu rado lično kupio avionsku kartu za Meksiko i opisao ga je kao "idiota" koji bi trebalo da maše američkom zastavom.

Na konvenciji u Dalasu obratio se i ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, koji je rekao da je "ironija" njegovog prisustva na republikanskoj konvenciji "neizbežna", s obzirom na to da potiče iz poznate demokratske političke dinastije.

- Žalim zbog činjenice da ni moj otac ni moj ujak ne bi prepoznali današnju Demokratsku stranku - rekao je Kenedi.

Dok je trajala konvencija Republikanske stranke, desetine demonstranata okupile su se ispred arene u Dalasu u znak protesta protiv Trampove politike a, prema saopštenju policije Dalasa, dve osobe su privedene zbog sumnje da su napadale kontrademonstrante, kao i zbog blokiranja puta.

(Tanjug)