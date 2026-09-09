CVIJIĆEVA UZ SANDRU: Legendarna rukometašice imenovana za pomoćnog trenera ženske seniroske reprezentacije Srbije
LEGENDARNU Draganu Cvijić, koja je pre nekoliko meseci završila bogatu igračku karijeru, Upravni odbor Srpskog rukometnog saveza, imenovao je za pomoćnog trenera ženske seniorske selekcije, koju vodi Sandra Kolaković.
UO SRS prihvatio je molbu Crvene zvezde da šest igračica (Stamenić, Simić, Bojičić, Vukajlović, Majkić i Stanić) izostanu sa priprema ženske reprezentacije od 16. do 27.septembra kako bi se klub na najbolji mogući način pripremio za učešće u evrokupovima.
Preporučujemo
VAR JE POGREŠIO! Premijer liga priznala propust - prag tolerancije je bio dostignut
09. 09. 2026. u 15:31
Teniserka žestoko kažnjena na US Openu, jer je napustila teren posle 19 minuta
09. 09. 2026. u 15:14
Veliki podvig Bena Šeltona: Amerikanac uradio nešto što se čekalo od 1997. godine
09. 09. 2026. u 15:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)