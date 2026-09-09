Ostali sportovi

CVIJIĆEVA UZ SANDRU: Legendarna rukometašice imenovana za pomoćnog trenera ženske seniroske reprezentacije Srbije

Slobodan Krstović

09. 09. 2026. u 23:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LEGENDARNU Draganu Cvijić, koja je pre nekoliko meseci završila bogatu igračku karijeru, Upravni odbor Srpskog rukometnog saveza, imenovao je za pomoćnog trenera ženske seniorske selekcije, koju vodi Sandra Kolaković.

ЦВИЈИЋЕВА УЗ САНДРУ: Легендарна рукометашице именована за помоћног тренера женске сенироске репрезентације Србије

Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

UO SRS prihvatio je molbu Crvene zvezde da šest igračica (Stamenić, Simić, Bojičić, Vukajlović, Majkić i Stanić) izostanu sa priprema ženske reprezentacije od 16. do 27.septembra kako bi se klub na najbolji mogući način pripremio za učešće u evrokupovima.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu