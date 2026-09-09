Košarka

U Zvezdi se nije snašao, a sada... Amerikanac briljirao u dresu Kluža

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 09. 2026. u 23:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde nastavio je da briljira u dresu Kluža.

У Звезди се није снашао, а сада... Американац бриљирао у дресу Клужа

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Amerikanac je nosio rumunski tim do pobede nad Tofašom 94:93. 

Smart je meč završio sa 23 poena, uz čak šest pogođenih trojki, i još jednom pokazao koliko može da bude opasan kada pronađe ritam u šutu. 

Njegova serija pogodaka pomogla je Klužu da u veoma neizvesnom duelu upiše trijumf protiv turskog predstavnika.

Meč je praktično sve vreme bio u egalu, pa nijedna ekipa nije uspela da napravi ozbiljniju razliku. To potvrđuju i rezultati po četvrtinama – 26:27, 25:24, 21:21 i 22:21 za Kluž.

Kluž će u nastavku turnira u Antaliji igrati protiv Bahčešehira 12. septembra, a dan kasnije sledi duel sa Anadolu Efesom.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?