U Zvezdi se nije snašao, a sada... Amerikanac briljirao u dresu Kluža
Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde nastavio je da briljira u dresu Kluža.
Amerikanac je nosio rumunski tim do pobede nad Tofašom 94:93.
Smart je meč završio sa 23 poena, uz čak šest pogođenih trojki, i još jednom pokazao koliko može da bude opasan kada pronađe ritam u šutu.
Njegova serija pogodaka pomogla je Klužu da u veoma neizvesnom duelu upiše trijumf protiv turskog predstavnika.
Meč je praktično sve vreme bio u egalu, pa nijedna ekipa nije uspela da napravi ozbiljniju razliku. To potvrđuju i rezultati po četvrtinama – 26:27, 25:24, 21:21 i 22:21 za Kluž.
Kluž će u nastavku turnira u Antaliji igrati protiv Bahčešehira 12. septembra, a dan kasnije sledi duel sa Anadolu Efesom.
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