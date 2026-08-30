VUČIĆ O TOMPSONOVOM KONCERTU U VUKOVARU: Slave režim gori i od Hitlerovog, a Evropa ćuti

PREDSEDNIK Vučić komentarisao je Tomsponov koncertu u Vukovaru.

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- Mnogo u Evropi ne znaju istoriju niti žele da je znaju. Ne razumeju da je čak i po svedočenjima Geze fon Horsena, to je bio njihov ambasador u Zagrebu. To je bio najgori zločinački režim. Mnogo gori u svojoj monstruoznosti i od Hitlerovog režima. Oni se time diče. Obratite pažnju na njihove projugoslovenske medije i onda vam je jasno šta misle i o Jugoslaviji i o Srbima. To je kod njih normalno, jedan parti, dernek, ništa za "dom spremni" - rekao je predsednik Vučić.