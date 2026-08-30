Istorijski uspeh bivšeg selektora Srbije: Vodi četvrtu različitu reprezentaciju na Olimpijske igre
IAKO nije imao zapaženih uspeha na klupi Srbije, Đovaniju Gvidetiju se ne može osporiti da je jedan od najboljih odbojkaških trenera u 21. veku.
Neverovatne stvari radi italijanski stručnjak sa ovom talentovanom selekcijom Kanade sa kojom je u roku od par meseci napravio ogromne uspehe.
Naznaku o tome pokazali su već tokom Lige nacija kada su se njegove devojke po prvi put plasirale na završni turnir, ali protiv Turske u četvrtfinalu nisu mogle.
Nakon toga usledilo je prvenstvo Severne Amerike gde su probile led i po prvu put u istoriji postale šampionke svog kontinenta, savladaši SAD u velikom finalu sa 3:2 u setovima.
Ipak, tu nije bio kraj jer je samo nekoliko dana kasnije reprezentacija Kanade ostvarila možda i najbitniji uspeh, a to je plasman na Olimpijske igre.
Kira van Rajk, Aleksa Grej i družina su bile bolje bolje od Dominikanske Republike u finalu kontinentalnog kvalifikacionog turnira i po prvi put u 21. veku igraće na Olimpijskim igrama!
Veliki uspeh za ovu talentovanu generaciju, kao i za selektora Gvidetija koji je ispsisao istoriju odbojke pošto će mu ovo biti četvrta različita selekcija koju vodi na isto toliko poslednjih Olimpijskih igara.
Rio 2016 - Holandija
Tokio 2020 - Turska
Pariz 2024 - Francuska
Los Anđeles 2028 - Kanada
Iako sa Srbijom nije imao očekivane uspehe, Gvideti ponovo pokazuje zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih trenera 21. veka, a možda i najboljim u ženskoj odbojci.
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