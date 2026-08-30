Istorijski uspeh bivšeg selektora Srbije: Vodi četvrtu različitu reprezentaciju na Olimpijske igre

IAKO nije imao zapaženih uspeha na klupi Srbije, Đovaniju Gvidetiju se ne može osporiti da je jedan od najboljih odbojkaških trenera u 21. veku.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neverovatne stvari radi italijanski stručnjak sa ovom talentovanom selekcijom Kanade sa kojom je u roku od par meseci napravio ogromne uspehe.

Naznaku o tome pokazali su već tokom Lige nacija kada su se njegove devojke po prvi put plasirale na završni turnir, ali protiv Turske u četvrtfinalu nisu mogle.

Nakon toga usledilo je prvenstvo Severne Amerike gde su probile led i po prvu put u istoriji postale šampionke svog kontinenta, savladaši SAD u velikom finalu sa 3:2 u setovima.

Ipak, tu nije bio kraj jer je samo nekoliko dana kasnije reprezentacija Kanade ostvarila možda i najbitniji uspeh, a to je plasman na Olimpijske igre.

Kira van Rajk, Aleksa Grej i družina su bile bolje bolje od Dominikanske Republike u finalu kontinentalnog kvalifikacionog turnira i po prvi put u 21. veku igraće na Olimpijskim igrama!

Veliki uspeh za ovu talentovanu generaciju, kao i za selektora Gvidetija koji je ispsisao istoriju odbojke pošto će mu ovo biti četvrta različita selekcija koju vodi na isto toliko poslednjih Olimpijskih igara.

Rio 2016 - Holandija

Tokio 2020 - Turska

Pariz 2024 - Francuska

Los Anđeles 2028 - Kanada

❗️ REPREZENTACJA KANADY AWANSOWAŁA NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2028! ✅️



Podopieczne Giovanniego Guidettiego wygrywają z reprezentacją Dominikany w finale kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego! 🇨🇦



Kanada po raz pierwszy w trwającym stuleciu, jednocześnie po trzydziestu latach… pic.twitter.com/F5aJVBNBsr — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 30, 2026

Iako sa Srbijom nije imao očekivane uspehe, Gvideti ponovo pokazuje zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih trenera 21. veka, a možda i najboljim u ženskoj odbojci.