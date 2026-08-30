HRGOVIĆ "PATOSIRAO" ENGLEZA! Preživeo nokdaun, napravio preokret i postao svetski šampion!

Filip Hrgović ostvario je najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri! Hrvatski bokser osvojio je IBF titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji nakon što je u londonskoj O2 Areni savladao Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi.

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Put do pobede bio je sve samo ne lak. Hrgović je tokom većeg dela borbe bio u ozbiljnim problemima, ali je pokazao neverovatnu izdržljivost i uspeo da potpuno preokrene meč onda kada se činilo da mu izmiče iz ruku.

Itauma je od samog početka nametnuo visok ritam. Mlada britanska zvezda koristila je brzinu, kretanje i precizne kombinacije, zbog čega je Hrgović teško pronalazio pravi odgovor. Problemi za Hrvata postali su još veći u drugoj rundi, kada je nakon snažnog udarca završio na podu i sudija mu je brojao.

Britanac je nastavio da dominira i u narednim rundama. Posebno je bio precizan u petoj i šestoj, ali se upravo tada pojavio detalj koji će se kasnije pokazati presudnim, Itauma je počeo da gubi početnu svežinu i tempo mu je postepeno padao.

Hrgović je strpljivo čekao svoju priliku.

U devetoj rundi odlučio je da rizikuje sve. Krenuo je agresivno napred i serijom snažnih udaraca naterao Itaumu da se povlači prema konopcima. Britanac više nije uspevao da odgovori istom snagom i intenzitetom kao na početku.

Tada je usledio kraj.

Itaumin ugao je procenio da njegov borac više nije u stanju da nastavi, pa je u ring ubačen peškir. Sudija Hauard Foster odmah je prekinuo meč, a vreme zvaničnog prekida bilo je 2:27 devete runde.

Itauma just ran outta gas after unleashing hell on Hrgovic for 8 rounds. Stunning upset, but credit to Hrgovic on a great win.pic.twitter.com/HBR3r2y03q — Unvanquished (@NvictusManeo) August 29, 2026

Hrgović je tako postao prvi Hrvat koji je osvojio svetsku titulu u teškoj kategoriji.

Posebnu težinu ovom trijumfu daje način na koji je do njega došao. Nakon nokdauna i velikog pritiska tokom prvih osam rundi, Hrgović je uspeo da ostane u borbi dovoljno dugo da dočeka pad protivnikove energije, a zatim iskoristi svoju priliku.

Za Mosesa Itaumu ovo je bio prvi poraz u profesionalnom boksu. Britanac je pre ovog duela imao savršen učinak od 14 pobeda, od čega čak 12 nokautom.

Sa druge strane, Hrgoviću je ovo bila 21 pobeda u karijeri uz samo jedan poraz, u usput je ostvario i impresivnih 16 nokauta.