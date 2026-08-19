PROMENA U ZADNJI ČAS: DŽida umesto povređenog Jovana Nikolića na Mediteranskim igrama
Mladi reprezentativac Srbije Filip Džida uvršten je u bokserski tim Srbije za Mediteranske igre u Tarantu, nakon što je Jovan Nikolić zbog problema sa kičmom i zadobijene povrede morao da odustane od nastupa.
Za zamenu evropskog šampiona iz 2024. godine dozvolu je dobio Džida, član BK „Voždovac“, koji će se u Tarantu takmičiti u kategoriji do 70 kilograma.
Džida će na Mediteranskim igrama nastupiti zajedno sa mlađom sestrom Nikolinom, članicom ženske bokserske selekcije Srbije u muva kategoriji do 51 kilograma.
Bokserska ekspedicija Srbije putuje za Taranto u četvrtak, 20. avgusta, u prepodnevnim časovima.
Jovanu Nikoliću želimo brz i uspešan oporavak, a Filipu Džidi mnogo sreće i uspeha na Mediteranskim igrama.
Ženska bokserska reprezentacija Srbije u Taranto odlazi u sastavu: Nikolina Džida – do 51 kg, Sara Ćirković – do 54 kg, Natalija Šadrina – do 57 kg, Kristina Kuluhova – do 60 kg, Anastasija Lukajić – do 65 kg, Nikolina Gajić – do 70 kg.
U muškoj konkurenciji Srbiju će, predstavljati Artur Ngapetijan do 55 kg, Dimitrij Gorbenko do 65 kg, Filip Džida do 70kg, Rastko Simić do 80 kg i Marko Pižurica do 90 kg.
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