NA TORNJEVIMA SAVRŠENO TAČNO VREME: Dva hrama u Vrbasu, simbolig grada, povezana skrivenim satnim mehanizmom

DVE crkve u Vrbasu, koje su podigle Podunavske Švabe, simboli su ovog grada i neizostavni motiv njegovih razglednica, a povezane su ne samo "komšijskom" blizinom i starošću od dva veka, nego i jedinstvenim satnim mehanizmom, zahvaljujući čemu su časovnici na tornjevima ove dve bogomolje funkcionisali kao jedan.

foto Vrbas moj grad

Evangelička (Luteranska) crkva je sagrađena 1820. i uz pomoć Vlade Mađarske je rekonstruisana 2019. neposredno pred obeležavanje 200. godišnjice njenog postojanja. Reformatska (Kalvinistička) nije uspela da bude revitalizovana do istog jubileja, koji se navršio 2024. godine, pa se još uvek sređuje, uz podršku fondacije iz Mađarske. Obe crkve su proglašene za spomenike kulture Republike Srbije.

Miroslav Kovač, jedan od inicijatora obnove Luteranske crkve u Vrbasu kaže da je ona najveći evangelički hram u našoj zemlji.

- Izgrađena je u baroknom stilu, a njen svod krasi freska "Luter pred sudom u Vormsu", delo slikara Jožefa Pehana. U parku ispred crkve do kraja Drugog svetskog rata bila je, jedina u svetu, replika spomenika Martinu Luteru, čiji se original nalazi u Nemačkoj - ističe Kovač.

Reformatska crkva je podignuta pod uticajem klasicizma, a nam tornju se nalazi vitlejemska zvezda, simbol rođenja Isusa Hrista.

Natpis na glavnom portalu ZANIMLjIV je natpis na glavnom portalu Evangeličke crkve, na latinskom jeziku, koji je zapravo hronostih, jer istaknuta velika slova svojom vrednošću u zbiru, kao rimske cifre, označavaju godinu njene izgradnje - 1820. Natpis glasi: Deo psaLLe eVangeLII VVerbasz pIa CarMIna-soLI, što bi u slobodnom prevodu značilo: "Pevaj psalme jevanđelja, Vrbase, svete pesme u slavu Bogu jedinom".

Satove na tornjevima obe crkve je postavio čuveni majstor Štefan Breht. Došao je na genijalnu ideju da dva hrama poveže skrivenim mehanizmom, kako bi vreme u Vrbasu bilo savršeno sinhronizovano.

- Prokopan je kanal u koji su postavljene sajle za podzemnu vezu satova na obe crkve. Pošto je Evangelička crkva bila brojnija, njen časovnik je otkucavao pune sate, a Reformatska je oglašavala minute, odnosno svakih četvrt sata. Tako je majstor Breht svojim fascinantnim izumom "ukrotio vreme" i podario Vrbašanima sistem u kojem satovi na susednim crkvama nikad nisu kasnili jedan za drugim - objasnio je Pavle Orbović, istoričar-kustos u Gradskom muzeju u Vrbasu.

Štefan Breht nije bio samo vrhunski sajdžija, nego i graditelj crkvenih orgulja, koje je za Evangelički hram izradio 1837, a za Reformatski 1842. godine - i obe su i danas upotrebljive.