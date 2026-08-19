HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Muk u Splitu zbog onoga što je Novak Đoković uradio, a srbomrzac...

NEVEROVATNE vesti dolaze iz komšiluka!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Naime, informacija koja se brzinom munje proširila društvenim mrežama – da je najbolji srpski teniser Novak Đoković donirao 300.000 evra za sanaciju štete nakon razornog požara u Omišu – podigla je ogromnu prašinu u javnosti.

Iako zvanične potvrde o ovoj humanitarnoj akciji još uvek nema ni sa jedne strane, ekipa televizije „TV Dalmacija“ izašla je na ulice Splita kako bi proverila kako tamošnji građani gledaju na ove navode.

Anketa je pokrenula lavinu emotivnih i oštrih reakcija, a Splićani nisu štedeli ni domaće zvezde poput Luke Modrića i Marka Perkovića Tompsona.

Dok jedni u vest sumnjaju, dobar deo anketiranih građana bio je duboko dirnut ovom informacijom, upoređujući Đokovićevu navodnu solidarnost sa ponašanjem domaćih sportskih zvezda.

- To je mnogo bolje nego što rade naši bogataši, kao na primer Luka Modrić i neki naši bogati fudbaleri koji su otišli u inostranstvo, poput Rakitića koji je otišao za Sevilju. Za mene je ovo prelepo“, izjavila je jedna starija Splićanka, ne skrivajući suze pred kamerama.

Ona je dodala da u humanosti ne bi smelo da bude mesta nacionalnim podelama.

- Iako se stalno potencira to 'Srbi-Hrvati', ako je zaista dao novac, to je za mene duboko humano. Meni se plače od toga kako se neki naši ponašaju. Leže na milionima, a ja bih kao penzionerka prva otišla tamo i odnela ulje i sve što treba onim nesrećnim ljudima. Novakov potez je za svaku pohvalu“, zaključila je ova emotivna sugrađanka.

Pojedini građani iskoristili su priliku da skrenu pažnju na estradu i sve one koji humanost koriste servesno – zarad popularnosti na internetu. Posebno oštre reči bile su upućene pevaču Marku Perkoviću Tompsonu.

- Svi oni koji se ističu na Instagramu i Fejsbuku da bi dobijali lajkove, za mene su obični bahati ljudi. Ja ne volim bahatost, ja volim sirotinju i pomažem koliko god mogu. Istinska ljudskost je kada od jednog parčeta hleba tebi daš pola, a sebi ostaviš pola“, rekla je jedna od anketiranih žena i dodala:

- Tompson bi sada morao da pokaže ko je. Neka lepo odreši svoju kesu i dâ tim ljudima tamo. I on je nekada bio sirotinja, pa neka im pomogne sada, a ne samo da se hvali. Imam alergiju na njega i na to kako on uopšte daje.“

Ipak, na splitskim ulicama vlada i velika doza skepticizma. Mnogi građani odbijaju da veruju informacijama koje nisu službeno potvrđene.

- Apsolutno ne verujem u priču da se to dogodilo. Eto, ništa drugo“, kratko je prokomentarisala jedna prolaznica.

Druga sagovornica je objasnila da je vest videla na internetu, ali da je namerno izbegavala da ostavlja komentare na mrežama.

- Pročitala sam to, ali nisam bila sigurna da li je u pitanju neka 'patka' ili šta već. Informacija još uvek nije službeno potvrđena, ali ako se ispostavi da je istina – svaka mu čast. Meni je Đoković inače drag. Lude posmatram isključivo kao ljude, a ne po tome ko je koja nacija. Ako je pomogao, to je sasvim u redu i jedno veliko hvala mu“, poručila je ova Splićanka.

Dok se čeka zvanično oglašavanje iz PR tima srpskog tenisera, ova anketa je pokazala da je navodni plemeniti gest, bio istinit ili ne, uspeo da uzburka strasti i otvori bolne teme o humanosti i solidarnosti regionalnih javnih ličnosti u kriznim trenucima.

