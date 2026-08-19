TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo

Uprava Denver Nagetsa ne sedi skrštenih ruku.

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Prema najnovijim informacijama sa NBA tržišta, franšiza iz Kolorada već nedeljama aktivno istražuje opcije za „sign-and-trade” (potpiši i trejduj) aranžman koji uključuje mladog Pejtona Votsona. Kako stvari stoje, interesenata ima, a prvi konkretan korak povukli su Klivlend Kavalirsi, koji su započeli proces oslobađanja prostora u selari kapu kako bi finansijski mogli da uklope Votsona u svoj roster.

Ovakav razvoj događaja otvara savršen tajming za Nagetse da osiguraju adekvatnu zamenu na spoljnim pozicijama, a ime koje je iskočilo u prvi plan odjeknulo je kao bomba. Reč je o prekaljenom veteranu i šestostrukom Ol-star igraču, Demaru Derozanu.

Ugledni NBA insajder Mark Stajn preneo je u svom najnovijem biltenu „The Stein Line” da Denver ozbiljno „ispituje teren” oko dovođenja 37-godišnjeg Derozana. Ipak, Nagetsi nisu sami u ovoj trci.

Vašington Vizardsi su preusmerili svoje namere ka dovođenju veterana ovog leta, pokazavši interesovanje za Demara Derozana. Oni vrše pritisak za dovođenje bivšeg Ol-star krilnog igrača, zajedno sa timovima kao što su Majami Hit i Denver Nagetsi”, navodi Stajn.

S obzirom na to da je tržište slobodnih agenata prilično ispražnjeno, Derozan predstavlja ubedljivo najkvalitetniju preostalu opciju koja može odmah da isporuči vrhunsku košarku.

Ukoliko uprava Denvera realizuje trejd Votsona, dovođenje Derozana mora postati prioritet broj jedan. Naravno, ovaj potpis sa sobom nosi određene finansijske i taktičke kompromise. Derozan bi u ovoj fazi karijere morao da prihvati veteranski minimum, ali i ulogu koja mu je potpuno strana — ulazak sa klupe.

Nakon odlaska Tima Hardaveja Džuniora, Denveru očajnički nedostaje lider druge postave. Derozan bi bio savršen „šesti igrač” i instant poentirani motor ekipe kada prva petorka odmara.

Iako bi odlazak Votsona značio defanzivni korak unazad za Nagetse, napadački potencijal koji Derozan donosi je nemerljiv. Prošle sezone u dresu Sakramento Kingsa, Derozan je beležio 18,4 poena uz sjajnih 49,7% šuta iz igre. Iako je to bio prvi put u poslednjih 13 godina da je pao ispod proseka od 20 poena po meču, njegova igra na poludistanci i dalje se smatra umetnošću i jednom od najboljih u kompletnoj NBA ligi.

Ono što posebno raduje navijače u Koloradu jeste Derozanov izuzetno visok košarkaški IQ. Reč je o inteligentnom igraču koji sjajno napada reket iz prodora, ali je i izuzetno opasan u igri bez lopte. U napadačkom sistemu koji maestralno diriguje Nikola Jokić, Derozan bi dobio pregršt otvorenih pozicija i prostora za egzekuciju.

Najveći upitnik leži u psihološkom aspektu prilagođavanja. Tokom svoje 17 godina duge i bogate karijere, Derozan je gotovo svaku utakmicu počeo u startnoj petorci (izuzev 12 mečeva u svojoj rukiji sezoni). Ipak, košarkaški analitičari smatraju da iskusni bek neće imati problem sa egom. Želja za osvajanjem šampionskog prstena pored najboljeg igrača sveta mogla bi da prevagne da Derozan prihvati ulogu vođe sa klupe i postane ključni X-faktor Denvera u pohodu na novi šampionski prsten.

