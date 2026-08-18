VUČIĆ O ĐOKIĆU I BOJOVIĆU: "Pravi paraziti, naučili da žive na državnim jaslama!"

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, odgovarao je na pitanje novinara tokom obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2. On je o navodima da su rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić i Nebojša Bojović, preko Upravnog odbora za arhitekturu i urbanizam, za dve godine profitirali gotovo pet miliona dinara rekao da ga mnogo više od samog novca brine pad Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi i moguće dugoročne posledice po Srbiju.

TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ b

– Za mene je značajan pad Univerziteta na Šangajskoj listi i na još dve liste... Jer tih pet miliona dinara je za njih kap u moru. Oni su naučili da žive na državnim jaslama, pravi paraziti, oni su pravi politički paraziti, i Đokić i Bojović. Mene više zanima ko ih je tu postavio i ko dve godine nije primetio da i dalje sa po sedam sastanaka godišnje uzimaju po dva miliona dinara. To je najskuplje plaćeni sat na kugli zemaljskoj, pa mi je to mnogo veća briga – zašto neko u Vladi to ranije nije primetio, uz sve to ko je izmislio besmislene agencije - rekao je Vučić.

– Kad sve to pogledate, vidite da ima mnogo više problema u sistemu i moraćemo time da se ozbiljnije pozabavimo. Mene brine taj pad Univerziteta, to će imati dalekosežne, dugoročne posledice, to je strahovito štetno za našu zemlju - dodao je predsednik.

On je kazao da su ga mnogi hvalili, ali da u svetu niko neće nagraditi nerad.

– Mogli ste vi da imate medije, od N1, Nove S, RTS-a, Danasa, Radara, Blica, neretko i Politike, koji će da hvale sve to, kao imaju divno poverenje, veliko, u naš Univerzitet. Dajte, ljudi, što se pravite ludi?! Mislite da će neko u svetu da hvali i nagrađuje nerad? Svi smo znali da niko nije radio ništa, pa Đokić godinu dana nije smeo da uđe u kancelariju, a kad je jednom ušao, pobunio se što je policija radila uviđaj zbog smrti jedne devojke, Milice Živković, za koju nije tražio ni minut ćutanja, ali je zato radio kampanju za sebe. I pitate se onda zašto je Univerzitet pao na Šangajskoj listi - poručio je Vučić.

Dodao je da su mnogi profesora Stojana Radenovića nazivali ćacijem, ali da je on učinio mnogo više za Univerzitet nego "svi Đokići zajedno".

– Pa vi ste nazivali Stojana Radenovića, profesora, čoveka koji nam je doneo sve da stojimo tako na Šangajskoj listi, nazivali ste ga ćacijem, starcem, a on nam je doneo mnogo više nego svi Đokići zajedno. I sad se pravite naivni da to ne vidite. Tako bi nam celu zemlju uništili dok ste rekli keks.

Vučić je poručio da pitanje naknada nije jedini problem i da slučaj pokazuje da postoje ozbiljniji sistemski propusti kojima će država morati da se pozabavi.