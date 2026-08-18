TRANSFER ŽIVOTA: Bosanac se seli na "Sent DŽejmsis park"
Dosadašnji fudbaler Benfike i reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić potpisao je petogodišnji ugovor sa Njukaslom, saopštio je danas engleski klub.
Dedić (24) je šesto pojačanje Njukasla u letnjem prelaznom roku, a u engleskom klubu nosiće dres sa brojem 37.
Finansijski detalji nisu saopšteni, a britanski mediji navode da je Njukasl za ovaj transfer izdvojio 29,5 miliona funti.
- Velika je čast što sam postao član Njukasla. Zaista sam srećan što sam ovde i jedva čekam da počnem da igram za klub i njegove sjajne navijače. Igranje u Premijer ligi na "Sent Džejmsis parku" biće zaista posebno iskustvo - rekao je, između ostalog, Dedić posle potpisivanja ugovora.
Dedić je pre Benfike igrao za Olimpik Marsej, Volfsberger, Salcburg i Lifering. Za reprezentaciju BiH odigrao je 31 meč.
Britanski mediji podsećaju da je novi menadžer Njukasla Matijas Jajsle sarađivao sa Dedićem u Salcburgu i Liferingu, tako da bi mogao imati značajnu ulogu u njegovom timu.
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