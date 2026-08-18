KOSTA NEDELJKOVIĆ SE SELI NA "AJBROKS": Saigrač će mu biti skorašnji kapiten Partizana
POVREMENI srpski reprezentativac ponovo menja sredinu, a ovoga puta ide na jednogodinjšu pozajmicu u Rendžers.
Iako je bio deo tima Aston vila u Superkupu Evrope protiv PSŽ-a, znalo se da "lavovi" gledaju da ga prodaju i konačno su pronašli kupca.
Za njegove usluge zainteresovao se Rendžers koji je dogovorio da ga dovede na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa za četiri miliona, a postoje i uslovi vezani sa nastupima koji bi učinili otkup postane obavezan.
Vest su preneli brojni mediji na Ostrvu, kao i Fabricio Romano.
Nedeljkoviću je ovo idealna prilika da konačno pokaže svoje kvalitete, rivali na poziciji su mu Mekrori i Sterling, pre svega defanzivno orijentisani bekovi, a s ozbirom da je Rendžers tim koji uvek igra na pobedu i gleda da ima posed, mogao bi srpski reprezentativac da ima značajnu ulogu kada uđe u formu.
Dobrodšlicu će mu prirediti doskorašnji kapiten Partizana, Vanja Dragojević koji je ovog leta takođe pojačao Rendžers, standardan je u prvoj postavi, a proteklog vikenda je postigao prvenac protiv Sent Mirena.
Pravi se mala srpska kolonija na "Ajbroksu" i biće zanimljivo ispratiti igre Rendžersa ove sezone.
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