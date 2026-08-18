KOSTA NEDELJKOVIĆ SE SELI NA "AJBROKS": Saigrač će mu biti skorašnji kapiten Partizana

POVREMENI srpski reprezentativac ponovo menja sredinu, a ovoga puta ide na jednogodinjšu pozajmicu u Rendžers.

LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je bio deo tima Aston vila u Superkupu Evrope protiv PSŽ-a, znalo se da "lavovi" gledaju da ga prodaju i konačno su pronašli kupca.

Za njegove usluge zainteresovao se Rendžers koji je dogovorio da ga dovede na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa za četiri miliona, a postoje i uslovi vezani sa nastupima koji bi učinili otkup postane obavezan.

Vest su preneli brojni mediji na Ostrvu, kao i Fabricio Romano.

🚨🔵⚪️ Rangers agree deal to sign Kosta Nedeljkovic from Aston Villa.



Loan with £4m buy option clause to become mandatory based on appearances, as @J_Tanswell reports.



Aston Villa keep working on Aaron Wan Bissaka deal. 🟣🔵 pic.twitter.com/yHbJUYbiMO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Nedeljkoviću je ovo idealna prilika da konačno pokaže svoje kvalitete, rivali na poziciji su mu Mekrori i Sterling, pre svega defanzivno orijentisani bekovi, a s ozbirom da je Rendžers tim koji uvek igra na pobedu i gleda da ima posed, mogao bi srpski reprezentativac da ima značajnu ulogu kada uđe u formu.

Dobrodšlicu će mu prirediti doskorašnji kapiten Partizana, Vanja Dragojević koji je ovog leta takođe pojačao Rendžers, standardan je u prvoj postavi, a proteklog vikenda je postigao prvenac protiv Sent Mirena.

Pravi se mala srpska kolonija na "Ajbroksu" i biće zanimljivo ispratiti igre Rendžersa ove sezone.