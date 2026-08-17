ADRIANA VILAGOŠ O PODVIGU NA EP! Srpkinja sletela u Beograd, pa progovorila o zagrljaju sa Hrvaticom!

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na Evroopskom prvenstvu u Birmingemu.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Posle dva uzastopna srebra na šampionatima Evrope, Vilagoš se ponovo našla na postolju, a po dolasku u Beograd nije krila oduševljenje.

Odmah po sletanju na surčinski aerodrom, Srpkinja se obratila medijima i iznela svoje viđenje:

"Bilo je puno mučenja u kvalifikacijama i u finalu. Bilo je teško takmičenje za mene, moramo to da analiziramo i naučimo šta treba. Najbitnije je da je jedan hitac otišao dovoljno daleko za medalju. Nisam zadovoljna time, nije to ono što ciljam i priželjkujem, ali nekada moramo biti realni, prihvatiti da se ovakve stvari dešavaju i ići dalje još jače.", rekla je Adriana.

Hrvatica Sara Kolak osvojila je najsjajnije odličje, po završetku takmičenja Srpkinja se sa njom srdačno zagrlila i poslala joj reči podrške.

"Kada sam ja počela da bacam koplje, ona je bila u piku karijere i osvojila zlato na Olimpijskim igrama. Sećam se da mi je tada bila jedna od omiljenih bacačica. Otkada se takmičim sa njom, uvek mi je drago, pre svega jer možemo da razgovaramo na našem jeziku. Imala je baš teških deset godina, punih mučenja i borbi, tako da mi je izuzetno drago što je osvojila zlato i što baca ovako dobro."

Sledi finiš sezone u kom joj predstoji gust raspored, učešće u Dijamantskoj ligi, Mediteranskim igrama i Svetskom ultimativnom prvenstvu.

"Imaću još četiri takmičenja u roku od mesec dana. Biće naporno, sada idem dva dana kući kako bih maksimalno iskoristila vreme za odmor, dopunila baterije koliko je to moguće i spremila se za nastavak", istakla je Adriana Vilagoš.

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