"OVAKO SE BORI ZA UNIVERZITET I ZEMLJU" Brnabić: Vučić je znao da je Stojan Radenović važan za BU i lično se zauzeo da ga opet predstavlja
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić pohvalila je predsednika Aleksandra Vučića što se zauzeo za profesora Stojana Radenovića da ponovo predstavlja Univerzitet u Beogradu.
- Vidite, ovako se bori za univerzitet i za zemlju. Ovako kako to radi Aleksandar Vučić
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