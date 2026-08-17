Politika

"OVAKO SE BORI ZA UNIVERZITET I ZEMLJU" Brnabić: Vučić je znao da je Stojan Radenović važan za BU i lično se zauzeo da ga opet predstavlja

В.Н.

17. 08. 2026. u 15:15

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić pohvalila je predsednika Aleksandra Vučića što se zauzeo za profesora Stojana Radenovića da ponovo predstavlja Univerzitet u Beogradu.

ОВАКО СЕ БОРИ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ И ЗЕМЉУ Брнабић: Вучић је знао да је Стојан Раденовић важан за БУ и лично се заузео да га опет представља

FOTO TANJUG/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković/

- Vidite, ovako se bori za univerzitet i za zemlju. Ovako kako to radi Aleksandar Vučić 

@avucic. Znao je da je profesor i naučnik, Stojan Radenović, važan za Univerzitet u Beogradu i lično se zauzeo da profesor ponovo predstavlja upravo ovaj univerzitet. Za razliku od njega, Đokić je došao na brilijantnu ideju da blokira univerzitet, da slupa celu jednu akademsku godinu na proteste i blokade umesto na učenje i istraživanje, a onda, kada su studenti počeli da napuštaju univerzitet i kada je univerzitet krenuo da pada na svetskim rang listama dosetio se da kaže - Vučić je kriv! I čitava plejada različitih promotera blokada i nerada danas se javlja da kaže - država je kriva, nismo mi! Blokade obično blagotvorno utiču na kvalitet jednog univerziteta, zato su uobičajena pojava na Harvardu, Oksfordu, Kembridžu, MIT-u, Stenfordu.... - poručila je Brnabićeva.

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