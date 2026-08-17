"OBRADOVIĆ ME UBEDIO DA POTPIŠEM..." Bivši igrač Partizana stigao kod nekadašnjeg trenera Zvezde

Prošlogodišnji košarkaš Partizana, Šejk Milton, novi je igrač Hapoela iz Jerusalima. Po dolasku u izraelski tim otkrio je kako ga je Saša Obradović privoleo da potpiše ugovor sa klubom iz Jerusalima.

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Odmah se osvrnuo na viziju Obradovića, koji je očigledno predočio Miltonu ciljeve za naredne sezone.

„Uzbuđen sam što sam deo ovog tima. Navijači su mi već pokazali mnogo ljubavi. Učinićemo sve i igraćemo snažno za njih. Trener mi je rekao da ćemo biti veoma konkurentna ekipa, i u Evrokupu, i to me je ubedilo da dođem. Već jedva čekam da počnemo. Ovde postoji dobar tim i sigurni smo da možemo da izgradimo nešto veliko. Srećan sam što sam ovde i uzbuđen sam zbog predstojeće sezone.“

Uveren je da će ekipa iz Jerusalima uspeti da dođe do najviših vrhova.

„Znam da je mnogo posla pred nama, ali uzbuđen sam što ću biti sa igračima. Razgovarao sam sa Harperom, a Lofton može da bude posebno dominantan. Verujem u ekipu i u ono što možemo da uradimo zajedno. Želim da upoznam igrače, da se povežem sa svima i da počnemo da radimo. Mislim da imamo potencijal za dobru sezonu i već jedva čekam da izađem na parket i pružim sve od sebe za ekipu i navijače“, zaključio je Milton.