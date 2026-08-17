DIŠETE SAMO NA USTA? ORL specijalista otkriva kada nosna devijacija mora da se operiše

NEMALI broj ljudi godinama dišu otežano ili dišu samo na usta, hrču, bude se umorni ili imaju česte upale sinusa, a da ne znaju da je uzrok problem sa nosnom pregradom. Kada devijacija nosne pregrade otežava svakodnevni život, rešenje je septoplastika - jedna od najčešćih intervencija u ORL hirurgiji.

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U intervjuu za "Novosti" dr Bojan Marković, ORL hirurg kaže da su razlozi za spetoplastiku, odnosno operaciju nosne pregrade osim otežanog disanja i učestale upale sinusa, glavobolje povezane sa kontaktnim tačkama u nosu, hrkanje i poremećaji sna, česta krvarenja iz nosa, osećaj pritiska u licum otežana primena terapije kod hroničnih bolesti sinusa i priprema za druge ORL ili sinusne operacije:

- Postoje i takozvane relativne ili diskutabilne indikacije, kada devijacija postoji, ali simptomi nisu izraženi. U tim situacijama odluka se donosi individualno, u skladu sa tegobama pacijenta i objektivnim nalazom.

o Kako pacijent najčešće primeti da problem sa nosnom pregradom više nije samo estetski već zdravstveni?

- Najčešće kada shvati da konstantno diše na usta, da se budi umoran, da nema kvalitetan san ili da otežano disanje traje tokom cele godine, a ne samo za vreme prehlade ili alergije. Pacijenti često kažu da su se navikli na loše disanje, pa tek nakon pregleda postanu svesni koliko im je funkcija nosa narušena.

Povratak tegoba o Može li devijacija nosne pregrade da se vrati nakon operacije? - U manjem broju slučajeva može doći do delimičnog vraćanja deformiteta, naročito nakon novih povreda nosa ili zbog specifičnih anatomskih karakteristika. Ipak, kod većine pacijenata rezultat je dugoročan.

o Da li devijacija nosne pregrade uvek izaziva simptome?

- Ne. Veliki broj ljudi ima manju ili veću devijaciju, a da toga nisu ni svesni. Devijacija sama po sebi nije problem ukoliko ne izaziva simptome. Operišu se pacijenti kod kojih postoji funkcionalni problem, a ne samo anatomski nalaz.

o Mogu li problemi sa nosnim disanjem da utiču i na srce, pluća ili opšte stanje organizma?

- Nos ima veoma važnu funkciju u zagrevanju, vlaženju i filtraciji vazduha. Dugotrajno disanje na usta može doprineti lošijem kvalitetu sna i pogoršanju respiratornih tegoba. Kod određenih pacijenata otežano disanje može biti povezano i sa poremećajima poput slip apnee, što indirektno može povećati opterećenje kardiovaskularnog sistema.

o Kako izgleda pregled kojim se utvrđuje da je pacijent kandidat za septoplastiku?

- Pregled podrazumeva detaljan razgovor sa pacijentom, ORL pregled i endoskopiju nosa. Na osnovu simptoma i nalaza procenjuje se da li devijacija zaista predstavlja uzrok tegoba. Po potrebi se rade dodatne dijagnostičke procedure, naročito ukoliko postoji sumnja na probleme sa sinusima ili alergijama.

o Kada operacija nije potrebna i može li se problem rešavati konzervativno?

- Ako simptomi nisu izraženi, operacija nije neophodna. Kod pojedinih pacijenata tegobe se mogu ublažiti terapijom za alergiju, kortikosteroidnim sprejevima, ispiranjem nosa fiziološkim rastvorom ili promenom životnih navika. Međutim, kada postoji izražena mehanička prepreka, konzervativna terapija uglavnom daje ograničen efekat.

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o Koliko su česte kombinacije septoplastike sa operacijom sinusa ili estetskom korekcijom nosa?

- Veoma. Septoplastika se često kombinuje sa funkcionalnom endoskopskom hirurgijom sinusa kod pacijenata koji imaju hronične sinusne probleme. Takođe, kod pacijenata koji žele i estetsku korekciju nosa, može se istovremeno uraditi septorinoplastika.

o Da li pacijenti često imaju nerealna očekivanja od ove operacije?

- Dešava se. Neki pacijenti očekuju da će operacija rešiti sve probleme sa disanjem, hrkanjem ili glavoboljama. Važno je objasniti da septoplastika rešava problem mehaničke prepreke u nosu, ali da simptomi mogu imati i druge uzroke.

o Kako izgleda savremena septoplastika i koliko se razlikuje od zahvata koji su se radili ranije?

- Savremena septoplastika je znatno preciznija i poštednija nego ranije. Danas se vodi računa da se maksimalno očuvaju funkcija i stabilnost nosa, uz minimalnu traumu tkiva. Koriste se endoskopske tehnike i savremeni instrumenti koji omogućavaju bolju preglednost i preciznost rada.

o Koliko sam zahvat traje i da li se radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji?

- Operacija najčešće traje između 30 i 90 minuta, u zavisnosti od složenosti slučaja i eventualnih dodatnih procedura. Najčešće se radi u opštoj anesteziji, mada u pojedinim slučajevima može i u lokalnoj.

o Šta je pacijentima obično najneprijatnije tokom postoperativnog oporavka?

- Najneprijatniji je osećaj zapušenog nosa tokom prvih dana, naročito ako su postavljeni tamponi ili silikonske splintovi. Pacijenti često imaju osećaj pritiska i otežanog disanja dok sluznica ne počne da se oporavlja.

o Koliko traje potpuni oporavak i kada osoba može da se vrati poslu, školi ili treningu?

- Većina pacijenata se svakodnevnim aktivnostima vraća nakon sedam do deset dana. Intenzivniji fizički napor i treninzi uglavnom se odlažu tri do četiri nedelje.

o Da li postoje kontraindikacije za ovu vrstu intervencije?

- Da. Akutne infekcije nosa i sinusa predstavljaju privremenu kontraindikaciju dok se infekcija ne sanira. Operacija se odlaže i kod loše regulisanih hroničnih bolesti, ozbiljnih poremećaja koagulacije ili kod pacijenata koji nisu dovoljno dobrog opšteg zdravstvenog stanja za anesteziju.