Tenis

NOVAK ĐOKOVIĆ SAZNAO UŽASNE VESTI: Evo šta je dočekao pred Vimbldon

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 06. 2026. u 15:55

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Američki teniser Ben Šelton nije uspeo da sačuva poziciju Novaka Đokovića na ATP rang listi.

НОВАК ЂОКОВИЋ САЗНАО УЖАСНЕ ВЕСТИ: Ево шта је дочекао пред Вимблдон

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Đoković je krenuo da pada na ATP listi posle ispadanja u trećem kolu Rolan Garosa, a u nedelju koja zaključuje nosioce na Vimbldonu nastavalja se nazadovanje.

Pobedom u četvrtfinalu protiv Šeltona, Tejlor Fric je prestigao Đokovića i trenutno je sedmi na svetu na lajv listi.

Fric je savladao Šeltona sa 2-1 u setovima, posle nešto manje od tri sata igre, sa 6:7(5), 7:6(8), 6:7.

Šelton je imao priliku da završi posao u drugom setu, kada je imao meč loptu, a tokom meča nije bio suočen ni sa jednom brejk loptom, dok je imao četiri na svojoj strani.

Međutim, kada je bilo najbitnije on je bio najlošiji, pa je Fric uspeo da upiše drugu pobedu u petom međusobnom susretu sa sunarodnikom, te mu se osveti za poraz u Štutgartu pre pet dana.

Što se Đokovića tiče, on može još da padne, najdalje na deveto mesto ATP liste, ako Danil Medvedev u Haleu uđe u finale. Za to prvo mora da u petak dobije Altmajera, a onda u polufinalu Tijafoa ili Ože-Alijasima.

I taj maksimalni pad neće uticati toliko na Novaka, jer je njemu svejedno koji će nosilac biti od 5. do 8. na Vimbldonu, gde svakako može da ide na Sinera ili Zvereva već u četvrtfinalu.

A, naravno, i ako bude deveti na svetu, to znači da će biti osmi nosilac, jer je Karlos Alkaras odavno potvrdio da neće dolaziti u London ove godine, barem ne da se takmiči.

Šelton, s druge strane, uprkos neuspehu, porazom De Minora od Nakašime, obezbedio je da ima svoju četvrtinu žreba na Vimbldonu, gde će biti četvrti nosilac, iza Sinera, Zvereva i Ože-Alijasima.

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