TONI PARKER PUCA VISOKO: Asvel će osvojiti Evroligu

Novi trener košarkaša Asvela Toni Parker izjavio je danas da želi da osvoji Evroligu sa francuskim klubom.

FOTO: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Parker (44) je u subotu zvanično imenovan za novog trenera Asvela.

"Ovo je postao logičan izbor. Kada sam počeo da razmišljao o trenerskom poslu, bio sam više fokusiran na NBA ligu. Međutim, ljubav prema mojoj zemlji, činjenica da je Asvel moja beba i dolazak NBA Evrope učinili su ovaj projekat izuzetno privlačnim", rekao je Parker za francuski Ekip.

"Želim da osvojim evropsku titulu sa francuskim klubom. Sve se promenilo kada je fond odlučio da investira u Asvel. Sada imam sredstva da ostvarim svoj san. Francuski klub nije osvojio evropsku titulu od 1993. godine, a Asvel nije bio na Fajnal foru Evrolige od 1997. To je veliki izazov, ali to je ono što me uzbuđuje", dodao je novi trener Asvela.

On je naveo da je potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

"Nemam ugovor na 10 godina, ali imam moralni sporazum sa Asvelom na 10 godina. Imaću nekoliko različitih funkcija. I dalje ostajem manjinski akcionar, predsednik košarkaških operacija i trener. Imamo sve uslove da izgradimo veliki projekat, ali je potrebno vreme. Srećan sam što imam investitore koji to razumeju, a to je danas retkost u profesionalnom sportu", naglasio je Parker.

On je istakao da će mu prvi pomoćnik biti nekadašnji selektor Francuske Vensan Kole. Parker je potvrdio da je Asvel angažovao petoricu novih igrača.

"Želeo sam igrača oko kojeg ćemo da gradimo ekipu, a Silvan Francisko je bio moj prvi izbor, on zaista ima taj francuski DNK. Neverovatno je da smo uspeli da ga ubedimo da dođe u naš klub. Danijel Tajs je važno pojačanje za nas. On donosi ogromno iskustvo, a takav igrač potpuno menja svlačionicu. Armoni Bruks je jedan od najboljih bekova u Evroligi. Takođe smo finalizovali ugovore sa Nikom Vajler-Babom i Botom Gačom", zaključio je Parker.

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