SADA JE SVE JASNO! Poznati svi parovi nokaut faze Svetskog prvenstva

Utakmicama poslednjeg, trećeg kola u grupama J, K i L danas je završena prva faza takmičenja na Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Ricardo Mazalan

Plasman u šesnaestinu finala SP izborile su po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe (Meksiko, Južna Afrika, Švajcarska, Kanada, Brazil, Maroko, SAD, Australija, Nemačka, Obala Slonovače, Holandija, Japan, Belgija, Egipat, Španija, Zelenortska ostrva, Francuska, Norveška, Argentina, Austrija, Kolumbija, Portugal, Engleska i Hrvatska), kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija (DR Kongo, Švedska, Gana, Ekvador, BiH, Alžir, Paragvaj i Senegal).

Plasman u nokaut fazu SP od trećeplasiranih selekcija nisu izborili Iran, Južna Koreja, Škotska i Urugvaj.

Takmičenje kao četvrtoplasirane selekcije na SP završile su reprezentacije Češke, Katara, Haitija, Turske, Kurasaa, Tunisa, Novog Zelanda, Saudijske Arabije, Iraka, Jordana, Uzbekistana i Paname.

Prvi meč šesnaestine finala SP biće odigran večeras od 21 čas po centralnoevropskom vremenu u Inglvudu, a sastaće se Južna Afrika i Kanada.

Ostali parovi šesnaestine finala SP: Brazil - Japan (29. jun, 19.00 časova, Hjuston), Nemačka - Paragvaj (29. jun, 22.30, Foksboro), Holandija - Maroko (30. jun, 03.00, Monterej), Obala Slonovače - Norveška (30. jun, 19.00, Arlington), Francuska - Švedska (30. jun, 23.00, Ist Raderford), Meksiko - Ekvador (1. jul, 03.00, Meksiko Siti), Engleska - DR Kongo (1. jul, 18.00, Atlanta), Belgija - Senegal (1. jul, 22.00, Sijetl), Sjedinjene Američke Države - Bosna i Hercegovina (2. jul, 02.00, San Francisko), Španija - Austrija (2. jul, 21.00, Inglvud), Portugal - Hrvatska (3. jul, 01.00, Toronto), Švajcarska - Alžir (3. jul, 05.00, Vankuver), Australija - Egipat (3. jul, 21.00, Arlington), Argentina - Zelenortska ostrva (4. jul, 00.00, Majami), Kolumbija - Gana (4. jul, 3.30, Kanzas Siti).

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