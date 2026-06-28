SADA JE SVE JASNO! Poznati svi parovi nokaut faze Svetskog prvenstva
Utakmicama poslednjeg, trećeg kola u grupama J, K i L danas je završena prva faza takmičenja na Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Plasman u šesnaestinu finala SP izborile su po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe (Meksiko, Južna Afrika, Švajcarska, Kanada, Brazil, Maroko, SAD, Australija, Nemačka, Obala Slonovače, Holandija, Japan, Belgija, Egipat, Španija, Zelenortska ostrva, Francuska, Norveška, Argentina, Austrija, Kolumbija, Portugal, Engleska i Hrvatska), kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija (DR Kongo, Švedska, Gana, Ekvador, BiH, Alžir, Paragvaj i Senegal).
Plasman u nokaut fazu SP od trećeplasiranih selekcija nisu izborili Iran, Južna Koreja, Škotska i Urugvaj.
Takmičenje kao četvrtoplasirane selekcije na SP završile su reprezentacije Češke, Katara, Haitija, Turske, Kurasaa, Tunisa, Novog Zelanda, Saudijske Arabije, Iraka, Jordana, Uzbekistana i Paname.
Ostali parovi šesnaestine finala SP: Brazil - Japan (29. jun, 19.00 časova, Hjuston), Nemačka - Paragvaj (29. jun, 22.30, Foksboro), Holandija - Maroko (30. jun, 03.00, Monterej), Obala Slonovače - Norveška (30. jun, 19.00, Arlington), Francuska - Švedska (30. jun, 23.00, Ist Raderford), Meksiko - Ekvador (1. jul, 03.00, Meksiko Siti), Engleska - DR Kongo (1. jul, 18.00, Atlanta), Belgija - Senegal (1. jul, 22.00, Sijetl), Sjedinjene Američke Države - Bosna i Hercegovina (2. jul, 02.00, San Francisko), Španija - Austrija (2. jul, 21.00, Inglvud), Portugal - Hrvatska (3. jul, 01.00, Toronto), Švajcarska - Alžir (3. jul, 05.00, Vankuver), Australija - Egipat (3. jul, 21.00, Arlington), Argentina - Zelenortska ostrva (4. jul, 00.00, Majami), Kolumbija - Gana (4. jul, 3.30, Kanzas Siti).
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATI DRHTE OD STRAHA! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu
27. 06. 2026. u 08:54
HAOS NA SVETSKOM PRVENSTVU: Napadnut bivši fudbaler Crvene zvezde
27. 06. 2026. u 09:56
TRAGEDIJA! Mladi reprezentativac (18) pronađen mrtav
27. 06. 2026. u 10:15
MEGASENZACIJA U TEKSASU! Ispisana istorija, svetski šampion na kolenima!
27. 06. 2026. u 01:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KOLUMBIJA I PORTUGAL "RAZOČARALI": Južnoamerikanci završili prvi u grupi, Ronaldo i ekipa idu na Hrvate!
Fudbaleri Portugala i Kolumbije remizirali su 0:0 u okviru 3. kola grupne faze.
28. 06. 2026. u 03:30 >> 01:26
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)