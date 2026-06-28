"POLICIJA" NA GAZIMESTANU U NIKAD VEĆEM BROJU: Šiptari ni na Vidovdan Srbima ne daju mira (VIDEO)
GAZIMESTAN na Vidovdan ujedinjuje Srbe i okuplja ih na svetoj srpskoj zemlji. Broj naoružanih Albanaca je ove godine veći nego ikada.
Oni koji prilaze spomen obeležju moraju da prođu detaljan pretres, kako bi nastavili dalje i proslavili svoj praznik.
Kada prođete pretres, od "policajaca" dobijate upozorenje šta će se desiti ako ne poštujete pravila, štagod to značilo. Naravno, glavna stavka je pretnja hapšenjem,
Naravno kula, oko koje se svake godine okupljaju Srbi je zatvorena, a preko vrata nalepljena je nespretno žuta traka.
Bruka. Iako Priština čini sve da i ove godine pravi incidente, to ne sprečava Srbe da se u velikom broju opet okupe.
Na samom ulazu u spomen obeležje nalazi se oko 50 "policajaca", dok se od skretanja iz Prištine do Gazimestana na oko deset metara nalaze po dva "policajca".
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