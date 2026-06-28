"POLICIJA" NA GAZIMESTANU U NIKAD VEĆEM BROJU: Šiptari ni na Vidovdan Srbima ne daju mira (VIDEO)

GAZIMESTAN na Vidovdan ujedinjuje Srbe i okuplja ih na svetoj srpskoj zemlji. Broj naoružanih Albanaca je ove godine veći nego ikada.

FOTO: Novosti

Oni koji prilaze spomen obeležju moraju da prođu detaljan pretres, kako bi nastavili dalje i proslavili svoj praznik.

Kada prođete pretres, od "policajaca" dobijate upozorenje šta će se desiti ako ne poštujete pravila, štagod to značilo. Naravno, glavna stavka je pretnja hapšenjem,

FOTO: Novosti Upozorenje

Naravno kula, oko koje se svake godine okupljaju Srbi je zatvorena, a preko vrata nalepljena je nespretno žuta traka.

FOTO: Novosti Kula na Gazimestanu zatvorena

Bruka. Iako Priština čini sve da i ove godine pravi incidente, to ne sprečava Srbe da se u velikom broju opet okupe.

FOTO: Novosti Kula na Gazimestanu

Na samom ulazu u spomen obeležje nalazi se oko 50 "policajaca", dok se od skretanja iz Prištine do Gazimestana na oko deset metara nalaze po dva "policajca".