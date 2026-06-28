ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)

ŠIPTARI i ove godine brutalno ponižavaju srpski narod. Naoružani Albanci na Gazimestanu najpre brutalno pretresaju, a zatim udeljuju upozorenje na hapšenje.

FOTO: Novosti

Na Vidovdan prilikom ulaska do spomen obeležja, kada se prođe detaljan pretres od strane naoružanih Albanaca, svaki učesnik ovog skupa dobija po jedan papir, odnosno upozorenje na hapšenje!

Na njemu su propisana pravila, koja su se jedino možda izdavala još u Trećem Rajhu, a naravno svako kršenje završiće se hapšenjem.

FOTO: Novosti Upozorenje udeljeno od strane naoružanih Albanaca

Kao da iko svoj najveći praznik želi da obeleži haosom i neredima. Kao da se igde na ovaj način u svetu brani jednom narodu, da na svojom svetoj zemlji slavi svoj najveći praznik.