ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)
ŠIPTARI i ove godine brutalno ponižavaju srpski narod. Naoružani Albanci na Gazimestanu najpre brutalno pretresaju, a zatim udeljuju upozorenje na hapšenje.
Na Vidovdan prilikom ulaska do spomen obeležja, kada se prođe detaljan pretres od strane naoružanih Albanaca, svaki učesnik ovog skupa dobija po jedan papir, odnosno upozorenje na hapšenje!
Na njemu su propisana pravila, koja su se jedino možda izdavala još u Trećem Rajhu, a naravno svako kršenje završiće se hapšenjem.
Kao da iko svoj najveći praznik želi da obeleži haosom i neredima. Kao da se igde na ovaj način u svetu brani jednom narodu, da na svojom svetoj zemlji slavi svoj najveći praznik.
Preporučujemo
KURTIJEVI ALBANCI ODUSTALI: Ništa od njihove proslave na Gazimestanu
15. 06. 2026. u 13:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)