"NE BIH BIO ZADOVOLJAN SA 46 ODSTO PODRŠKE" Vučić komentarisao kuknjavu blokadera

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da neće da se bavi predsedničkim izborima, kao ni da ne bi bio zadovoljan da ima 46 odsto podrške građana.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

On ističe da neće da se bavi predsedničkim izborima i da je rok od podnošenja ostavke 90 dana, dodajući da su oni daleko.

- Što se tiče Handesblata i teksta Jana Ružičke, on je pametan mladi momak, koji dobro razume potrebe Evrope ali i situaciju na Balkanu. On je podržao tekst koji smo pisali Rama i ja, mislim da je racionalno i pametno izabrano - kazao je predsednik.

Vučić je komentarisao i bes blokadera nakon najnovijih istraživanja, koji njemu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške građana.

- Dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Inače da znate sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan - rekao je on.