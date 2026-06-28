BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.
MLB
19.37 Toronto blu džejs - Teksas rendžers 1 (1.75)
20.15 St Luis kardinals - Majami marlins 2 (2.08)
22.05 San Francisko džajants - Atlanta brejvs 2 (1.62)
Ukupna kvota: 10.14
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