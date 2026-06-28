VIŠE STOTOTINA VERNIKA U GRAČANICI: Luturgiju povodom Vidovdana služio mitropolit Joanikije (FOTO)

PRED više stotina vernika iz svih krajeva Kosmeta, centralne Srbije i regiona ispred manastira Gračanica jutros je liturgiju povodom Vidovdana služio mitropolit Joanikije uz sasluženje mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve. Govoreći o značaju Vidovdana, mitropolit Joanikije je u besedi zapitao kakav je bio naš knez Lazar.

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-U svoj slavi i veličini pojavljuje se sveti mučenik knez Lazar kao vođa srpskih junaka i zatočnika svete vere pravoslavne, onih koji su se žrtvovali za svetu veru pravoslavnu i za svoje otačanstvo.Žrtvovali su se i za svoje potomstvo ali kakav je bio knez Lazar, to je uvek nekako glavno pitanje?Kakva je to ličnost tajna njegove ličnosti svetalačle nas uvek nadahnjuje i uvek insporiše.Pre svega čitamo u njegovom žitiju da je bio čovek duboke vere pobožan vladar koji se uzevši krst vladarske moći u vrlo tepka vremena trudi da privede svo narod Hristu da ga što više prosveti i nauči i opredeli Bogu a on ko čovek vere sabirao je u svojoj duši božanske vrline-rekao je mitropolit Joanikije u besedi posle liturgije ispred manastira Gračanica.Inače, obeležavanje Vidovdana i 637. godišnjice Kosovske bitke počelo je u 9.00 časova svetom arhijerejskom liturgijom u Gračanici.

Potom će od 11.00 časova majkama sa četvoro i više dece biti uručeno zlatno i srebrno ordenje „Majka devet Jugovića“.

Tradicionalni parastos na Gazimestanu biće služen u 13.00 časova. Liturgiju u porti manastira Gračanica pred više stotina vernika služe mitroplit raško prizrenski Teodosije, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i episkop Los Anđelesa i Zapadne Amerike Maksim, uz sasluženje sveštenstva i monaštva, među kojima su i episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk, episkop novobrdski Ilarion i mitropolit Atanasije Rakita.