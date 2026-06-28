NAJTUŽNIJA PRIČA SVETSKOG PRVENSTVA! Dva puta im je sve oduzeto, na kraju izbačeni sa Mundijala
Odigrano je do sada 72 utakmice na Svetskom prvenstvu, grupna faza je završena, formiran je kostur 32 tima koji će nastaviti da se bore za fudbalski trofej, a ostali se vraćaju kući. Heroji ove priče spadaju baš u te, ranije putnike sa Mundijala.
Kada kažete "izmaklo mi je za dlaku", u rečniku pored tih reči stoji slika fudbalske reprezentacije Irana, selekcije koja je još pre Mundijala bila u fokusu zbog rata SAD i Irana. Uspeli su da uprkos svemu ostave sjajan utisak i izbegnu poraz, ali neće proći dalje.
Iranci su zabeležili tri remija, protiv Novog Zelanda (2:2), Belgije (0:0) i Egipta (1:1). Nastup su okončali na trećoj poziciji sa tri boda. Takmičenje su završili na devetoj poziciji.
Primera radi, tri boda ima i Senegal, koji je sa te "osmice" i prošao dalje. Oni su dva puta gubili, ali upisali i ubedljivu pobedu 5:0 protiv Iraka.
Ako se uzme poništeni gol zbog ofsajda u poslednjem trenutku susreta sa Egiptom, kada su ih svi videli u nokaut fazi. Njihovi snovi srušeni su na najgori mogući način, kada je Šoja Kalizadeh postigao gol, a on je poništen zbog milimetarskog ofsajda.
Da stvar bude gora, zavisili su potom od meča Alžira i Austrije. Da prođu dalje potrebna im je bila pobeda bilo koje od reprezentacija.
Utakmica je završena rezultatom 3:3, a Irančani su u 90+3. minutu još jednom imali priliku da se raduju. Rijad Marez je postigao gol za 3:2, delovalo je da će Iran da prođe dalje, ali... U šestom minutu nadoknade ovog meča Saša Kalajdžić postavio je konačnih 3:3.
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