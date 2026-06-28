Fudbal

NAJTUŽNIJA PRIČA SVETSKOG PRVENSTVA! Dva puta im je sve oduzeto, na kraju izbačeni sa Mundijala

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 06. 2026. u 09:17

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Odigrano je do sada 72 utakmice na Svetskom prvenstvu, grupna faza je završena, formiran je kostur 32 tima koji će nastaviti da se bore za fudbalski trofej, a ostali se vraćaju kući. Heroji ove priče spadaju baš u te, ranije putnike sa Mundijala.

НАЈТУЖНИЈА ПРИЧА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА! Два пута им је све одузето, на крају избачени са Мундијала

Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Kada kažete "izmaklo mi je za dlaku", u rečniku pored tih reči stoji slika fudbalske reprezentacije Irana, selekcije koja je još pre Mundijala bila u fokusu zbog rata SAD i Irana. Uspeli su da uprkos svemu ostave sjajan utisak i izbegnu poraz, ali neće proći dalje. 

Iranci su zabeležili tri remija, protiv Novog Zelanda (2:2), Belgije (0:0) i Egipta (1:1). Nastup su okončali na trećoj poziciji sa tri boda. Takmičenje su završili na devetoj poziciji.

Primera radi, tri boda ima i Senegal, koji je sa te "osmice" i prošao dalje. Oni su dva puta gubili, ali upisali i ubedljivu pobedu 5:0 protiv Iraka. 

Ako se uzme poništeni gol zbog ofsajda u poslednjem trenutku susreta sa Egiptom, kada su ih svi videli u nokaut fazi. Njihovi snovi srušeni su na najgori mogući način, kada je Šoja Kalizadeh postigao gol, a on je poništen zbog milimetarskog ofsajda. 

Da stvar bude gora, zavisili su potom od meča Alžira i Austrije. Da prođu dalje potrebna im je bila pobeda bilo koje od reprezentacija. 

Utakmica je završena rezultatom 3:3, a Irančani su u 90+3. minutu još jednom imali priliku da se raduju. Rijad Marez je postigao gol za 3:2, delovalo je da će Iran da prođe dalje, ali... U šestom minutu nadoknade ovog meča Saša Kalajdžić postavio je konačnih 3:3. 

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