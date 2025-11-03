NI SILNE MEČ LOPTE NISU POMOGLE! Laslo Đere izgubio od Amerikanca, i to kako...
Najnovije vesti vezane za ATP turnir u Atini, na kome igra i Novak Đoković, nisu baš najbolje po srpski tenis.
Naime, naš reprezentativac Laslo Đere je ispao već na startu tog teniskog nadmetanja, iako je imao sve u svojim rukama.
Protiv Amerikanca Elitoa Spicirija je osvojio prvi set uz samo jedan izgubljen gem, u drugom je imao i tri meč-lopte, ali...
Spiciri, 96. na ATP listi, napravio je veliki preokret.
Pregrmevši te tri najopasnije situacije (kada je Đere vodio sa 6:3 u taj-brejku druge deonice) pobedio je rezultatom 1:6, 7:6(6), 6:2.
Nakon što je kući poslao Đerea, koji je za 14 pozicija bolje plasiran teniser, Amerikanac je došao na korak od toga da igra sa Đokovićem.
Zapravo, moraju da se dese dve stvari - da on posle Lasla pobedi i 6. nosioca, Portugalca Borhesa, a da istovremeno sa novim podvigom kvalifikanta - Novak pobedi čoveka kog nikad dosad nije pobedio, Čileanca Tabila od kog je izgubio oba dosadašnja meča. Đoković i Alehandro Tabilo trebalo bi da igraju u utorak.
