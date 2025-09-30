ITALIJAN NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Zbog njega je Janik Siner pao na doping testu

NEDAVNO je Janik Siner ponovo angažovao kondicionog trenera Umberta Feraru, godinu dana nakon što ga je otpustio zbog njegove uloge u slučaju dopinga

Ferara se tako vratio u Sinerov tim, ali ne i Đakomo Naldi. Bivši fizioterapeut Janika Sinera, prvi put je javno govorio o doping aferi koja je prošle godine uzdrmala svetski tenis i u čijem se centru našao jedan od najtalentovanijih italijanskih tenisera.

U intervjuu za renomirani italijanski list "Gazzetta dello Sport", Naldi je otkrio da i dalje oseća gorčinu zbog načina na koji je okončana saradnja sa Sinerom, ali je istakao da pokušava da gleda napred – bez zle krvi.

Naldi do sada nije komentarisao slučaj, ali je sada odlučio da kaže svoju stranu:

– Nikada nisam želeo da komentarišem ono što se desilo sa Sinerovim timom, i nastaviću da to ne radim. Iako je to incident koji me je povredio, i lično i profesionalno. Čak i tokom postupka, uvek smo imali dobar odnos – rekao je Naldi.

Istakao je da su mu tokom procesa "stavljali reči u usta", što je dodatno zakomplikovalo situaciju i izazvalo negativan publicitet na društvenim mrežama.

– Za razliku od drugih, ja nikada nisam rekao ništa o onome što se dogodilo. I mislim da je moja iskrenost bila očigledna i cenjena. Ljudski odnos ostaje, i svi znamo da je to bila nesrećna serija okolnosti – dodao je.

Najveće iznenađenje za mnoge u teniskom svetu bio je Sinerov potez da vrati Feraru u svoj tim nakon Vimbldona, dok je Naldi ostao bez nove šanse, uprkos profesionalnom odnosu i doprinosu timu.

– Video sam Darena Kejhila, koji je uvek bio vrlo ljubazan, i sreo sam Feraru. Dolazim iz košarke, uvek sam pokušavao da unesem timski duh, i to je bilo cenjeno. Nema zle krvi. Život ide dalje – zaključio je Naldi.

Podsetimo, Siner je tokom Indijan Velsa 2024. godine bio pozitivan na klostebol, supstancu sa WADA liste zabranjenih sredstava. Kasnijom istragom utvrđeno je da mu je sprej sa tragovima klostebola tokom masaže na telo nenamerno naneo fizioterapeut Umberto Ferara. Iako je sve razjašnjeno kao nesrećan slučaj, italijanski teniser je dobio tromesečnu suspenziju, koju je odslužio između Australijan opena i Rolan Garosa.

