DRAMA U TOKIJU! Alkaraz posle preokreta savladao Ruda
Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:3, 6:4.
Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i norveškog tenisera, a peti trijumf Alkaraza.
Španski teniser će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao sunarodnika Džensona Bruksbija 6:4, 6:3.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
ATP turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 2.226.470 dolara.
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)