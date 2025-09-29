Tenis

DRAMA U TOKIJU! Alkaraz posle preokreta savladao Ruda

Новости онлине

29. 09. 2025. u 14:00

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:3, 6:4.

ДРАМА У ТОКИЈУ! Алкараз после преокрета савладао Руда

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i norveškog tenisera, a peti trijumf Alkaraza.

Španski teniser će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao sunarodnika Džensona Bruksbija 6:4, 6:3.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

ATP turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete