IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.830 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 11.540.
ATP je objavio rang listu najboljih tenisera sveta posle završetka turnira u Čengduu i Hangžuu.
Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 10.780 poena, dok se Nemac Aleksandar Zverev nalazi na trećoj poziciji sa 5.930 bodova.
Đoković je četvrti teniser sveta, a iza njega slede Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton, Britanac Džek Drejper, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Lorenco Muzeti i Rus Karen Hačanov.
Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 46. mestu na ATP listi sa 1.086 bodova.
Hamad Međedović je popravio plasman za tri pozicije i sada je 63. igrač sveta sa 883 poena, dok je Laslo Đere pao na 83. mesto sa 766 bodova.
