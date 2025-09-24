Tenis

IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković

Новости онлине

24. 09. 2025. u 10:24

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.830 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 11.540.

FOTO: Tanjug/AP

ATP je objavio rang listu najboljih tenisera sveta posle završetka turnira u Čengduu i Hangžuu.

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 10.780 poena, dok se Nemac Aleksandar Zverev nalazi na trećoj poziciji sa 5.930 bodova.

Đoković je četvrti teniser sveta, a iza njega slede Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton, Britanac Džek Drejper, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Lorenco Muzeti i Rus Karen Hačanov.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 46. mestu na ATP listi sa 1.086 bodova.

Hamad Međedović je popravio plasman za tri pozicije i sada je 63. igrač sveta sa 883 poena, dok je Laslo Đere pao na 83. mesto sa 766 bodova.

