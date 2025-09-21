NEVEROVATNA IGA ŠVJONTEK: Devet dvostrukih servis grešaka, 11 poena manje od rivalke, pet doživljenih brejkova - i uze žena titulu!
Poljska teniserka Iga Švjontek osvojila je Vturnir u Seulu, pošto je danas u finalu pobedila Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Meč je trajao dva sata i 41 minut, a u njemu...
Uprkos tome što je Aleksandrova osvojila čak 11 poena više u celom meču, Švjontekova je uspela da se vrati posle lošeg prvog seta i osvoji trofej.
Poljakinja je imala ozbiljnih problema sa servisom – napravila je dvet duplih grešaka i izgubila svoj servis čak pet puta, ali je ipak preokrenula meč u svoju korist u taj-brejku drugog seta i odlučujućem trećem.
Ova pobeda je učinila Švjontekovu prvom teniserkom rođenom u 2000-im koja je dostigla 25 VTA titula u karijeri.
Tako je (istina, uz mnogo muka) i opravala ulogu favorita, kao druga teniserka sveta, dok je Aleksandrova na 11. mestu VTA liste.
Turnir u Seulu igrao se za nagradni fond od 1.064.510 dolara.
