NEVEROVATNA IGA ŠVJONTEK: Devet dvostrukih servis grešaka, 11 poena manje od rivalke, pet doživljenih brejkova - i uze žena titulu!

Poljska teniserka Iga Švjontek osvojila je Vturnir u Seulu, pošto je danas u finalu pobedila Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i 41 minut, a u njemu...

Uprkos tome što je Aleksandrova osvojila čak 11 poena više u celom meču, Švjontekova je uspela da se vrati posle lošeg prvog seta i osvoji trofej.



Poljakinja je imala ozbiljnih problema sa servisom – napravila je dvet duplih grešaka i izgubila svoj servis čak pet puta, ali je ipak preokrenula meč u svoju korist u taj-brejku drugog seta i odlučujućem trećem.



Ova pobeda je učinila Švjontekovu prvom teniserkom rođenom u 2000-im koja je dostigla 25 VTA titula u karijeri.

Tako je (istina, uz mnogo muka) i opravala ulogu favorita, kao druga teniserka sveta, dok je Aleksandrova na 11. mestu VTA liste.

Turnir u Seulu igrao se za nagradni fond od 1.064.510 dolara.



