Tenis

NEVEROVATNA IGA ŠVJONTEK: Devet dvostrukih servis grešaka, 11 poena manje od rivalke, pet doživljenih brejkova - i uze žena titulu!

Новости онлине

21. 09. 2025. u 18:17

Poljska teniserka Iga Švjontek osvojila je Vturnir u Seulu, pošto je danas u finalu pobedila Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

НЕВЕРОВАТНА ИГА ШВЈОНТЕК: Девет двоструких сервис грешака, 11 поена мање од ривалке, пет доживљених брејкова - и узе жена титулу!

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i 41 minut, a u njemu... 

Uprkos tome što je Aleksandrova osvojila čak 11 poena više u celom meču, Švjontekova je uspela da se vrati posle lošeg prvog seta i osvoji trofej.


Poljakinja je imala ozbiljnih problema sa servisom – napravila je dvet duplih grešaka i izgubila svoj servis čak pet puta, ali je ipak preokrenula meč u svoju korist u taj-brejku drugog seta i odlučujućem trećem. 


Ova pobeda je učinila Švjontekovu prvom teniserkom rođenom u 2000-im koja je dostigla 25 VTA titula u karijeri.

Tako je (istina, uz mnogo muka) i opravala ulogu favorita, kao druga teniserka sveta, dok je Aleksandrova na 11. mestu VTA liste.

Turnir u Seulu igrao se za nagradni fond od 1.064.510 dolara.
 

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GLUMAC OTKRIO DETALJE SA SNIMANJA: Laušević je dolazio sa hemioterapija - jedna stvar me je ČUDILA
Poznati

0 0

GLUMAC OTKRIO DETALjE SA SNIMANjA: "Laušević je dolazio sa hemioterapija - jedna stvar me je ČUDILA"

GLUMAC Visar Viška oživeo je lik lokalnog moćnika Halita Beriša u filmu Miroslava Lekića "Ruski konzul" koji se u vidu serije prikazuje na RTS-u. Makedonski umetnik albanskog porekla godinama gradi međunarodnu karijeru, a bio je deo serija "Filantrop", koja se emitovala na NBC, i "Legende", u kojoj je glumio rame uz rame sa holivudskom zvezdom Šonom Binom.

21. 09. 2025. u 20:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!