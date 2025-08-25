KRAJ VELIKE KARIIJERE! Dvostruka grend slem šampionka otišla u penziju

Tenis

Francuska teniserka Dijana Pari plasirala se u drugo kolo poslednjeg grend slem turnira u sezoni, US Opena, pošto je danas u prvom kolu u Njujorku pobedila Čehinju Petru Kvitovu 6:1, 6:0.

КРАЈ ВЕЛИКЕ КАРИИЈЕРЕ! Двострука гренд слем шампионка отишла у пензију

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao samo 53 minuta. Ovo je bio poslednji meč u karijeri za Kvitovu, koja je dobila ovacije sa tribina.

- Bilo mi je veoma teško, emotivno da igram. Mogla sam i bolji otpor da pružim, međutim nije išlo. Hvala Njujorku, jer mi je ovde poslednji ples. Bilo je ovo jedno nezaboravno putovanje - izjavila je Kvitova, koja se trenutno nalazi na 543. mestu WTA liste.

Kvitova (35) je u karijeri osvojila 31 trofej u singl konkurenciji, a dva puta je trijumfovala na Vimbldonu (2011. i 2014. godine).

Ona je najbolji plasman u karijeri imala u oktobru 2011. godine kada je bila druga teniserka sveta.

