RUS NA NEVEROVATAN NAČIN IZGUBIO U RIMU! Danil Medvedev eliminisan u osmini finala - i to kako!

POSLE Karena Hačanova učešće na mastersu u Rimu završio je još jedan ruski teniser. U pitanju je Danil Medvedev koji je poražen od Lorenca Muzetija sa 7:5, 6:4. I to kako...

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Poznato je da Moskovljanin ne voli da igra na šljaci. To pokazuju i ovosezonski rezultati. On je pored ovog turnira, u osmini finala takmičenje zavšio i u Monte Karlu, dok je u Madridu stigao do četvrtfinala.

Što se ovog meča tiče, oba tenisera su bila neverovatna na svoj servis, sve do devetog gema kad je Italijan napravio brejk. Ipak, kad je trebalo da svojim servisom reši prvi set nije igrao dobro i Rus je to iskoristio da vrati izgubljeno.

Već u narednom gemu je Muzeti opet napravio brejk i nakon toga nije bilo greške u trenucima kad je servirao da povede.

Tamo gde je stao u prvom, momak iz Karare je nastavio u drugom segmentu. Odmah je protivniku oduzeo servis. Tu prednost je sačuvao bez da Danilu dozvoli priliku da može da se vrati. Ali...

Kiša je poremetila planove Italijanu.

Jer, obilne padavine prekinule su meč kada je Muzetiju ostalo da osvoji samo jedan poen.

Baš tad, na meč-loptu, meč je prekinut, pa je tek posle višečasovne pauze nastavljen.

Rus se nije izvukao, pa će Muzeti biti taj koji će u četvrtfinalu Rima igrati protiv pobednika meča Artur Fis (Francuska) - Aleksandar Zverev (Nemačka).

