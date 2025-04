"NIKAD NEĆEŠ HODATI SAM": Kasper Rud čestitao titulu omiljenom klubu na poseban način (VIDEO)

Norveški teniser Kasper Rud čestitao je Liverpulu osvajanje Premijer lige na zaista originalan način.

FOTO: Tanjug/AP

Tim koji vodi Arne Slot i matematički je obezbedio je svoju 20. titulu engleske Premijer lige pobedom nad Totenhemom (5:1).

Crvena rapsodija viđena je na Enfildu, a fudbalska javnost u protekla 24 časa fokusirana je gotovo isključivo na dostignuće ekipe iz Mersisajda.

Priliku da čestita Liverpulu status šampiona iskoristio je i Kasper Rud, nekada drugi teniser planete.

Trostruki Grend slem finalista savladao je Sebastijana Kordu sa 6:3, 6:3 i plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu, a zatim je markerom na kameri napisao poruku.

- YNWA #20 - napiaso je Rud na kameri.

Spomenuta skraćenica tiče se himne navijača crvenih, pesme „You’ll never walk alone“ u izvedbi benda „Gerry and the Pacemakers“. Naslov numere na srpskom jeziku znači „Nikada nećeš hodati sam“.

Rud se trenutno nalazi na 15. poziciji ATP liste, a u borbi za četvrtfinale sastaće se sa Amerikancem Tejlorom Fricom.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca