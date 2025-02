OTKRIVENO! Evo kada se Novak Đoković definitivno vraća na teren

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je otkrio u kakvom je stanju povreda i kakvi su mu dalji planovi.

FOTO: Tanjug/AP

U razgovoru za podgoričke "Vijesti" otkrio je da se dobro oseća i da će se držati rasporeda, što znači da putuje u Dohu.

"Nema više rupture u mišiću, povreda je skoro 100 odsto sanirana i spreman sam da idem u nove radne pobede. Imam zeleno svetlo medicinskog tima da mogu da treniram, da mogu da se pripremam. Turnir u Dohi je po rasporedu sada za sedam dana tako da se držim rasporeda. Hvala Bogu, uspeo sam brzo da se oporavim. Imao sam malo više povreda u poslednje vreme nego što je to bilo slučaj u prvih 15 godina karijere. To verovatno dolazi sa godinama, ali i dalje me telo sluša, i dalje u meni gori plamen i želja za ostvarivanjem i novim dostignućima. Zato se nadam uspehu, i naredne sedmoce u Dohi i u nastavku sezone", rekao je Đoković za "Vijesti".

Imaće prilike da osvoji 100. titulu u karijeri.

"Ja se nadam da već sada u Dohi može da dođe taj 100. trofej, nekako ga jurim odavno, još od oktobra prošle godine, ali o tom-potom. Doći će kada treba da dođe. Hvala Bogu, znam da će doći, videćemo kada i gde. Što se tiče grend slema, to je veći izazov, teži poduhvat, ali verujem da mogu - da ne verujem da mogu da se takmičim na tom nivou sa najboljim teniserima na svetu, ne bih se dalje takmičio. Mislim da sam dokazao pobedom protiv Alkarasa na Australijan openu da i dalje mogu da konkurišem za najveće trofeje", zaključio je on.

