VODITELJ EHATLONA ZANEMEO OD IZNENAĐENJA: Vuk Vukašinović za rođendan dobio specijalan poklon - Ovome se nije nadao!

VODITELjU Exatlona Vuku Vukašinoviću koleginica Kristina Vasić i produkcija, priredili su iznenađenje, povodom njegovog rođendana, kakvom se nije nadao.

Exatlon, koji startuje 7. januara, obećava dinamične epizode, neizvesnost do poslednjeg trenutka i pravi sportski spektakl koji će prikovati gledaoce za ekrane.

Reporterka Informer televizije Kristina Vasić priredila je iznenađenje voditelju Vuku Vukašinoviću u Dominikanskoj Republici, gde se snima jedan od najiščekivanijih televizijskih projekata - Exatlon.

- Vuče slavimo rođendan na Dominikani, improvizovana svećica i kolači. Duvaj, srećan rođendan - rekla je Kristina, a Vuk nije mogao da sakrije oduševljenje.

Kristinu je zanimalo kako se Vukašinović oseća, s obzirom da proslavlja jubilarni četrdeseti rođendan.

- Osećam se jako dobro. Osećam se bolje nego sa 25. Zapravo, to je stvarno istina. Nije da nešto foliram. Definitivno sam provalio da čovek treba da se brine o sebi i da će onda ljudi da mu kažu: "Vau ti imaš četrdeset godina, to je nemoguće. Hoću ja da tako izgledam sa četrdeset godina" - rekao je Vuk, pa dodao:

- Osećam se mlađe, nego što imam godina.

Kristina je konstatovala da čovek ima onoliko godina, koliko ima u duši i kako se oseća, a Vuk se složio sa njom.

- Godine su statistika, a u suštini imaš godina onoliko koliko si prešao. Znaš, može auto da se sačuva, može i da se izdrnda za dvadeset hiljada kilometara. To je tačno - istakao je voditelj Exatlona.

Kristinu je zanimalo da li je Vuk nekada slavio rođendan toliko daleko od kuće.

- Nisam. Nisam bio ni blizu mora, ni blizu ovako toplog, ali za sve postoji prvi put. Radujem se tome i radujem se svakako i novoj godini, ovoj koji će doći sad za dva dana - rekao je Vuk, kome su takmičari odmah nakon ponoći čestitali rođendan, sa lažnom uzbunom:

- Hej, divan trenutak. Još sam krenuo kolima i otišao sto metara, i onda su me zvali kao dođi hitno je, frka, frka frka. Ja sam se vratio i oni svi kao pesma za rođendan. Baš lep trenutak. Uvek me neko tako iznenadi. Znaš, posle dvadeset pete realno i nisi nešto u fazonu kao jedva čekam svoj rođendan. Dosta je rođendana prošlo, ali lepo je. Lepo je kad vidiš tako pažnju. Strava, dobar osećaj.

Pred sam početak takmičenja, Vuk je sabrao utiske svega što je do sada video i iskusio u sportsko-takmičarskom rijaliti formatu, koji je osvojio publiku širom sveta.

- Fantastično je stvarno organizovano, kakav je fazon i takmičari... Znaš, čak i oni koji nisu baš neki ludi za tim takmičenjem su uleteli u hajp. Baš, baš vidim to. Svi žive neki zaseban život, u odnosu na sve ono što žive inače. Tako da mislim da će sada još nedelju dve i totalno ludilo da se desi, nova dimenzija bukvalno za sve njih.

Šta je zapravo Exatlon?

Exatlon je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti format koji je osvojio publiku širom sveta. U pitanju je spoj vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla, u kome takmičari prolaze kroz ekstremne poligone i izazove.

Takmičenje se zasniva na fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti. Svaki poligon zahteva brzinu, snagu, koordinaciju i fokus.

Ne postoje prečice - svaki poen se osvaja isključivo na stazi.

Takmičari su podeljeni u dva tima, a svaka trka donosi nove duele, eliminacije i preokrete. Publika iz epizode u epizodu jasno vidi ko napreduje, ko se bori sa sopstvenim granicama i ko pokazuje šampionski mentalitet.

Exatlon se snima u Dominikanskoj Republici, u zahtevnim prirodnim uslovima koji dodatno pojačavaju težinu takmičenja. Tropska klima, pesak, voda i kompleksni poligoni čine svaki duel pravim testom izdržljivosti.

Zašto je Exatlon poseban?

Exatlon nije samo borba za pobedu. To je format koji pomera granice, u kome opstaju samo oni koji su spremni da daju maksimum - fizički i mentalno. Svaka epizoda donosi novu priču, novi izazov i nove heroje.

Exatlon nije igra. To je test snage, brzine i karaktera.

