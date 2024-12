BIĆE POHOD NA NOVI TROFEJ: Novak Đoković potvrdio učešće na turniru koji je dva puta osvajao

🇵🇱 Novak Djoković wystąpi w turnieju ATP 500 w Dosze (17-22.02).



🇬🇧 Novak Djoković will play in the ATP 500 tournament in Doha (17-22 Feb).



Qatar Tennis