I TO SE DESILO: Bešiktaš i Dušan Alimpijević doživeli prvi poraz!

KOŠARKAŠI Fenerbahčea pobedili su u gostima Bešiktaš rezultatom 101:87 (23:24, 25:23, 34:15, 19:25) u meču 14. kola turskog prvenstva.

Foto: Zoran Jovanovic

Aktuelni šampion Evrope je naneo prvi poraz ove sezone izabranicima Dušana Alimpijevića u tamošnjem šampionatu.

Prvo poluvreme bilo je u egalu, vodila se velika borba, pa je na pauzu tim Šarunasa Jasikevičijusa otišao sa poenom prednosti - 48:47.

Ipak, treća četvrtina koju je Fenerbahče odigrao sjajno, a Bešiktaš slabo bila je presudna za krajnji ishod. Prvak Turske je treći kvartal dobio sa 34:15 i na taj način rešio pitanje pobednika.

Najefikasniji u ekipi koja je ostvarila trijumf bio je Tejlen Horton-Taker sa 25 poena, dok je Devon Hol postigao 13. U redovima srpskog selektora istakao se Konor Morgan sa 15 poena. Devon Dotson je postigao 13.

Bešiktaš je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa učinkom 13-1, dok je Fenerbahče drugoplasirani sa 12-2.

U sledećem kolu, Bešiktaš će gostovati Galatasaraju, a Fenerbahče će dočekati Bahčešehir.

