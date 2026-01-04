I TO SE DESILO: Bešiktaš i Dušan Alimpijević doživeli prvi poraz!
KOŠARKAŠI Fenerbahčea pobedili su u gostima Bešiktaš rezultatom 101:87 (23:24, 25:23, 34:15, 19:25) u meču 14. kola turskog prvenstva.
Aktuelni šampion Evrope je naneo prvi poraz ove sezone izabranicima Dušana Alimpijevića u tamošnjem šampionatu.
Prvo poluvreme bilo je u egalu, vodila se velika borba, pa je na pauzu tim Šarunasa Jasikevičijusa otišao sa poenom prednosti - 48:47.
Ipak, treća četvrtina koju je Fenerbahče odigrao sjajno, a Bešiktaš slabo bila je presudna za krajnji ishod. Prvak Turske je treći kvartal dobio sa 34:15 i na taj način rešio pitanje pobednika.
Najefikasniji u ekipi koja je ostvarila trijumf bio je Tejlen Horton-Taker sa 25 poena, dok je Devon Hol postigao 13. U redovima srpskog selektora istakao se Konor Morgan sa 15 poena. Devon Dotson je postigao 13.
Bešiktaš je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa učinkom 13-1, dok je Fenerbahče drugoplasirani sa 12-2.
U sledećem kolu, Bešiktaš će gostovati Galatasaraju, a Fenerbahče će dočekati Bahčešehir.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRPSKO ČUDO! Dušan Alimpijević otkrio kako je, zapravo, Nikola Jokić!
04. 01. 2026. u 13:41
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
04. 01. 2026. u 12:57
SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan
04. 01. 2026. u 12:05 >> 12:05
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)