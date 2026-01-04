SVE JE REŠENO: Evo gde Tajrik DŽons nastavlja karijeru
SAGA oko Tajrika Džonsa dobila je epilog ove nedelje.
Američki košarkaš nastiće Partizan i karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, saznaje "Meridian sport".
Iako je u jednom trenutku Makabi ušao u trku za potpis centra, 28-godišnjak iz Hartforda je prihvatio ponudu tima iz Pireja. Crno-beli će od ovog transfera zaraditi 450.000 evra.
Džons je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Partizana. On je prosečno beležio 10,6 poena po meču, uz 6,1 skok, 2,1 asistenciju i ukupan indeks 16,2.
Amerikanac bi za Olimpijakos mogao da debituje u utorak protiv Fenerbahčea. Ta utakmica igra se u Istanbulu od 18.45.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
