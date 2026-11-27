NEKOME je to najlepši deo godine, dok drugi smatraju da sa prazničnim ukrašavanjem ne treba žuriti. I zanimljivo je da psihologija može da objasni zašto nam ono što nas je prvog dana oduševilo posle nekoliko nedelja više ne deluje tako posebno.

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Priznajte, postoji nešto posebno u onom trenutku kada izvadite kutiju sa novogodišnjim ukrasima. Svaka kugla ima svoju priču, neke lampice čuvate godinama, a među ukrasima se možda još nalazi i onaj koji ste kupili kada su deca bila mala.

Onda okitite jelku, ugasite veliko svetlo i prvi put uključite lampice. Soba odjednom izgleda drugačije, toplije, svečanije. I baš taj osećaj mnogi žele da produže, pa jelku kite sve ranije.

Ali postoji jedan zanimljiv detalj: što duže gledamo isti prizor, to nam on vremenom može postati manje uzbudljiv.

Zašto nas jelka posle nekoliko nedelja više ne raduje kao prvog dana?

Psihologija poznaje pojavu koja se naziva hedonistička adaptacija. Jednostavno rečeno, čovek ima sposobnost da se navikne čak i na stvari koje ga u početku veoma raduju.

Setite se samo kada kupite nešto što ste dugo želeli. Prvih dana stalno to gledate, koristite i uživate u tome. Posle nekog vremena, koliko god vam se ta stvar dopadala, ona postaje deo svakodnevice.

Slično može da se dogodi i sa prazničnim ukrasima.

Kada jelku okitite krajem novembra, do dočeka Nove godine ona je već više od mesec dana u dnevnoj sobi. Lampice koje su vas prvog dana oduševljavale postaju nešto što uključujete gotovo automatski, a ukrase više i ne primećujete.

Istraživanja o navikavanju na prijatne podsticaje pokazuju da ponavljanje istog iskustva može postepeno smanjiti intenzitet zadovoljstva koje ono izaziva.

To, naravno, ne znači da je naučno dokazano da je rano kićenje jelke loše za raspoloženje. Ali može objasniti zašto neki ljudi više uživaju u prazničnoj atmosferi kada sa ukrašavanjem sačekaju.

Postoji još jedan razlog zbog kojeg ne treba žuriti

Kod mnogih porodica najveća radost nije sama okićena jelka, već sve ono što prethodi njenom ukrašavanju.

Dogovaranje kada ćete je postaviti, raspakivanje ukrasa, rasprava oko toga gde ide koja kugla, deca koja žele da okače baš sve što pronađu u kutiji...

To je mali porodični događaj koji se ponavlja iz godine u godinu.

Kada sve završimo mnogo pre praznika, ostaje manje toga čemu ćemo se radovati tokom decembra.

A upravo iščekivanje lepog događaja može biti važan deo zadovoljstva.

Zato nije loša ideja da praznične pripreme rasporedite. Jednog vikenda možete postaviti lampice, drugog ukrasiti prozore, a kićenje jelke ostaviti za dan kada svi ukućani mogu da učestvuju.

Tako praznična atmosfera ne dolazi odjednom, već se polako gradi.

Stari ukrasi imaju veću vrednost nego što mislite

Možda vam se čini da bi jelka bila lepša kada biste kupili potpuno nove kugle i pratili ovogodišnje trendove. Ali upravo oni stari, pomalo izgrebani ukrasi često bude najviše emocija.

Psihološka istraživanja pokazuju da nostalgija može doprineti osećaju bliskosti i povezanosti sa drugim ljudima.

Zato nas jedan običan ukras može podsetiti na roditelje, bake i deke, detinjstvo ili praznike koje smo provodili sa ljudima koji danas više nisu sa nama.

I zbog toga zajedničko kićenje jelke može imati mnogo veći značaj od njenog konačnog izgleda.

Nije važno da li su sve kugle u istoj boji niti da li jelka izgleda kao sa fotografije iz časopisa. Mnogo je važnije da taj trenutak ostane lepa uspomena.

Kada je onda najbolje okititi jelku?

Ne postoji datum koji odgovara svima, ali nekoliko stvari može da vam pomogne da odlučite.

Ako imate veštačku jelku i mnogo volite prazničnu atmosferu, sasvim je u redu da je okitite krajem novembra. Nekima upravo rano ukrašavanje popravlja raspoloženje u danima kada su noći duge, a vreme hladno i tmurno.

Ako želite da sačuvate osećaj iščekivanja, početak ili sredina decembra mogu biti lep izbor.

A ako volite da kićenje jelke bude poseban porodični događaj neposredno pred Novu godinu, nema razloga da žurite samo zato što su komšije već okitile svoje.

Kod prirodnih sečenih jelki postoji i praktičan razlog da sačekate. U toploj prostoriji one postepeno gube vlagu i iglice, pa je važno da ih postavite u odgovarajuće postolje sa vodom, udaljite od radijatora i drugih izvora toplote.

A šta kaže numerologija za decembar 2026?

Prema numerološkim tumačenjima, pojedini datumi povezuju se sa ljubavlju, porodičnom srećom i blagostanjem.

Tako se za kićenje jelke tokom decembra 2026. simbolično izdvajaju 6, 9, 20. i 22. decembar.

Posebno se pominje 20. decembar, jer se u numerologiji broj šest povezuje sa domom, porodicom i skladnim odnosima.

Naravno, za tvrdnju da određeni datum može doneti sreću ili novac nema naučnih dokaza. Ali ako volite takve običaje, možete ih prihvatiti kao simpatičan deo praznične tradicije.

Možda je najlepše da ove godine uradite nešto drugačije

Ako ste navikli da jelku kitite već u novembru, ne morate da menjate svoju tradiciju. Ali možete da sačuvate malo prazničnog uzbuđenja i za kasnije.

Na primer, ostavite nekoliko posebnih ukrasa koje ćete okačiti tek pred Novu godinu. Napravite porodično veče uz muziku, kolače ili topli čaj. Pozovite decu da sama izaberu jedan novi ukras koji će ih podsećati na ovu godinu.

Tako ćete i posle nekoliko nedelja imati razlog da ponovo obratite pažnju na jelku, umesto da ona samo stoji u uglu sobe.

Na kraju, nije najvažnije da li ćete jelku okititi 28. novembra, 10. ili 20. decembra. Važno je da praznične pripreme ne postanu još jedna obaveza koju treba što pre završiti. Jer kada se jednog dana budemo sećali tih praznika, mnogo će nam više značiti ko je bio pored nas dok smo kitili jelku nego koliko je rano ona bila postavljena.