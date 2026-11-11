Ostali sportovi

KARAĐORE SE RADOVAO: Odbojkaši iz Topole u prvom meču prvog kola Kupa izazivala u Španiji savladali Soriju sa 3:2

Slobodan Krstović

11. 11. 2026. u 23:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ODBOJKAŠI Karađorđa su u prvom meču prvog kola Kupa izazivača u Španiji savladali Soriju sa 3:2 (25:18, 15:25, 15:25, 25:23, 16:14). Revanš utakmica igra se 18.novembra u Topoli, a ukoliko eliminišu Špance u 16-finala sastaće se sa boljim iz duela Nefels (Švajcarska) – Tartuo (Estonija).

КАРАЂОРЕ СЕ РАДОВАО: Одбојкаши из Тополе у првом мечу првог кола Купа изазивала у Шпанији савладали Сорију са 3:2

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

I drugi naš predstavnik u istom takmičenju se radovao. Igrači Takova su u Gornjem Milanovcu savladali letonsku Rigu sa 3:0 (25:16, 26:24, 25:17). Druga utakmica je 17. novembra u Rigu, a pobednik dvomeča sastaće se u 16-finala sa francuskim Turkoanom.

Po pravilima ukoliko je 1:1 u pobedama, igra se „zlatni set“ u drugoj utakmici.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODBRANOM DO PRVENCA: Vaterpolisti Novog Beograda u trećem kolu Lige šampiona u drugom poluvremena slomili otpor splitskog Jadrana
Ostali sportovi

0 0

ODBRANOM DO PRVENCA: Vaterpolisti Novog Beograda u trećem kolu Lige šampiona u drugom poluvremena slomili otpor splitskog Jadrana

TREĆA – sreća. Vaterpolisti Novog Beograda su tek u trećem kolu grupe C Lige šampiona osvojili prve bodove, pošto su u drugom poluvremenu čvrstom odbranom i ubitačnim napadom slomili otpor splitskog Jadrana – 16:11 (2:2, 3:4, 4:1, 7:4). Puleni Zorana Bajića u četvrtom kolu, u utorak, 17.novembra, dočekuju evropskog šampiona Barselonetu.

11. 11. 2026. u 23:45

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge