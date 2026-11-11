KARAĐORE SE RADOVAO: Odbojkaši iz Topole u prvom meču prvog kola Kupa izazivala u Španiji savladali Soriju sa 3:2

ODBOJKAŠI Karađorđa su u prvom meču prvog kola Kupa izazivača u Španiji savladali Soriju sa 3:2 (25:18, 15:25, 15:25, 25:23, 16:14). Revanš utakmica igra se 18.novembra u Topoli, a ukoliko eliminišu Špance u 16-finala sastaće se sa boljim iz duela Nefels (Švajcarska) – Tartuo (Estonija).

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I drugi naš predstavnik u istom takmičenju se radovao. Igrači Takova su u Gornjem Milanovcu savladali letonsku Rigu sa 3:0 (25:16, 26:24, 25:17). Druga utakmica je 17. novembra u Rigu, a pobednik dvomeča sastaće se u 16-finala sa francuskim Turkoanom.

Po pravilima ukoliko je 1:1 u pobedama, igra se „zlatni set“ u drugoj utakmici.