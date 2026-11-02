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ZVEZDA NA TAKOVO: Crveno-beli sutra u Gornjem Milanovcu sa domaćinom igraju prvi meč četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše

Slobodan Krstović

02. 11. 2026. u 12:34

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OSAM odabranih u utorak i sredu počinju borbu za polufinale Kupa Srbije za odbojkaši. Crvena zvezda sutra u Gornjem Milanovcu izlazi na megdan Takovu, dok Niš dočekuje branioca trofeja, subotičkog Spartaka, U sredu je veliki derbi između Partizana i Radničkog, dok ništa manje neizvesno neće biti ni u duelu Vojvodine i Karađorđa.

ЗВЕЗДА НА ТАКОВО: Црвено-бели сутра у Горњем Милановцу са домаћином играју први меч четвртфинала Купа Србије за одбојкаше

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

PRVE utakmice četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše, danas: Takovo - Crvena zvezda (17.00), Niš - Spartak SU (17.00). Sreda: Vojvodina - Karađorđe (18.00), Partizan - Radnički (20.00).

Revanš mečevi su 25. novembra. U slučaju, po pravilima CEV, da je 1:1 u pobedama igraće se "zlatni set" posle druge utakmice.

Trofej brani subotički Spartak.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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