ZVEZDA NA TAKOVO: Crveno-beli sutra u Gornjem Milanovcu sa domaćinom igraju prvi meč četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše
OSAM odabranih u utorak i sredu počinju borbu za polufinale Kupa Srbije za odbojkaši. Crvena zvezda sutra u Gornjem Milanovcu izlazi na megdan Takovu, dok Niš dočekuje branioca trofeja, subotičkog Spartaka, U sredu je veliki derbi između Partizana i Radničkog, dok ništa manje neizvesno neće biti ni u duelu Vojvodine i Karađorđa.
PRVE utakmice četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše, danas: Takovo - Crvena zvezda (17.00), Niš - Spartak SU (17.00). Sreda: Vojvodina - Karađorđe (18.00), Partizan - Radnički (20.00).
Revanš mečevi su 25. novembra. U slučaju, po pravilima CEV, da je 1:1 u pobedama igraće se "zlatni set" posle druge utakmice.
Trofej brani subotički Spartak.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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