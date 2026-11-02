Tuga! Preminuo Orhan Arslanagić!

Tuga u odbojkaškom svetu.

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Bivši reprezentativac Jugoslavije Orhan Arslanagić preminuo je u 67. godini, posle kraće i teške bolesti, u belgijskom Muskronu.

Orhan Arslanagić je rođen u Trebinju, a odbojkom je počeo da se bavi 1976. godine, tokom gimnazijskih dana u Sarajevu. Od 1978. do 1980. bio je član juniorske reprezentacije Jugoslavije, sa kojom je nastupio na Evropskom prvenstvu 1979. godine. Iste godine osvojio je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu za juniore.

Najveći deo klupske karijere proveo je u sarajevskoj Bosni, sa kojom je ostvario značajne uspehe. Juniorski tim ovog kluba osvojio je titulu prvaka Jugoslavije 1980. godine na turniru u Rijeci, dok je sa seniorskom ekipom 1982. godine podigao trofej Kupa Jugoslavije. Tokom dugogodišnjeg boravka u Bosni nosio je i kapitensku traku.

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