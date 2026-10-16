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RADNIČKI ILI SPARTAK: U subotu će se u Bečeju šampion države i pobednik Kupa boriti za trofej Superkupa Srbije

Slobodan Krstović

16. 10. 2026. u 11:22

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U GRADU vaterpola, Bečeju, u dvorani, koja nosi ime tvorca šampiona Evrope, Đorđa Predina Badže u subotu (17.30) se u finalu 16. Superkupa Srbije za odbojkaše sastaju kragujevački Radnički i subotički Spartak. Šumadince brane trofej, koji su lane protiv Partizana (3:0) prvi put osvojili.

РАДНИЧКИ ИЛИ СПАРТАК: У суботу ће се у Бечеју шампион државе и победник Купа борити за трофеј Суперкупа Србије

foto ossrb

Obe ekipe odigrali su nezaboravno finale Kupa Srbije u Subotici, u kojem je posle velike borbe slavio Spartak sa 3:1. Radnički, koji je kasnije odbranio titulu prvaka Srbije, sada ima priliku da se revanšira Subotičanima za poraz. S druge strane i puleni Aleksandra Mitrovića žele da sezonu otvore osvajanje pehara kojeg nemaju u svojim vitrinama.

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