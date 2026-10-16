Olimpijakos preživeo dramu protiv Barselone, Alimpijević srušio Bajern, Efes slavio u Kaunasu!

Košarkaši Olimpijakosa, Bešiktaša i Efesa upisali su pobede u šestom kolu Evrolige.

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Najviše uzbuđenja viđeno je u Pireju, gde je Olimpijakos posle produžetka savladao Barselonu sa 105:100, dok je Bešiktaš u Istanbulu bio bolji od Bajerna rezultatom 95:87. Efes je na gostovanju u Kaunasu nadigrao Žalgiris sa 85:70.

Olimpijakos je imao dvocifrenu prednost na početku poslednje četvrtine i činilo se da je na dobrom putu da mirno privede utakmicu kraju. Međutim, Barselona je preko Umodže Gibsona i Džastina Robinsona uspela da se vrati u meč i izbori produžetak.

Tamo je ponovo na scenu stupio Saša Vezenkov, koji je tokom čitavog susreta bio jedan od najraspoloženijih igrača domaćeg tima. Uz veliku pomoć Embajea Endijajea, Bugarin je predvodio Olimpijakos do važnog trijumfa.

Vezenkov je utakmicu završio sa 25 poena i šest skokova, dok su Kodi Miler-Mekintajer i Endijaje postigli po 17 poena. Na drugoj strani, Džastin Robinson i Martin takođe su upisali po 17 poena.

Olimpijakos sada ima pet pobeda i jedan poraz, baš kao Panatinaikos i Fenerbahče, sa kojima se nalazi na vrhu tabele.

U Istanbulu je Bešiktaš, koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, savladao Bajern sa 95:87 i stigao do treće pobede u sezoni. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Džejlen Novel sa 21 poenom i Skot Vilbekin sa 20.

Bajernu nije pomogla ni dobra partija srpskog reprezentativca Vladimira Lučića, koji je zabeležio 17 poena i sedam skokova. Kamar Boldvin i Oskar da Silva dodali su po 14 poena, a Dvejn Vašington svega pet.

Bešiktaš je posle ovog trijumfa na učinku 3-3 i zauzima 11. mesto, dok je Bajern sa dve pobede i četiri poraza na 15. poziciji.

Do pobede na gostovanju stigao je i Efes, koji je u Kaunasu bio bolji od Žalgirisa rezultatom 85:70. Turski tim predvodio je Metju Strazel sa 19 poena, dok je Karsen Edvards sa 16 poena bio najefikasniji u redovima litvanske ekipe.

Efes i Žalgiris sada imaju identičan skor od dve pobede i četiri poraza. Efes se nalazi na 13. mestu tabele, dok je Žalgiris odmah iza njega, na 14. poziciji.