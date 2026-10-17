ČUVAJU I KNJIGU IZ 1206: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" baštini pravo blago u Odeljenju retkosti (FOTO)

GOVORIO je veliki Horhe Luis Borhes kako je "uvek zamišljao da je raj neka vrsta biblioteke".

Foto: Nikola Skenderija

Jedan takav raj gde se oseti istinska magija knjige, tog najtišeg i najstalnijeg prijatelja čovekovog, najmudrijeg savetnika i najstrpljivijeg učitelja, već ceo jedan vek ima svoje mesto u centru Beograda, danas na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 71 - Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".

U zdanju prepoznatljive i upečatljive arhitekture, jedna je od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, ustanova kulture od nacionalnog značaja sa bogatim fondom od oko 1.500.000 knjiga i publikacija. U tom hramu knjiga izuzetno mesto pripada fondu posebno čuvanom u, nama za ovu priču važnom, Odeljenju retkosti. Tako se zvanično naziva, a među zaposlenima - trezor. Jasno je odmah da su u njemu najvrednije zbirke Univerzitetske biblioteke: rukopisne i štampane knjige, atlasi, neknjižna građa (plakati, karte, fotografije, razgledice)...

A, najstariji rukopis potiče iz 1206. godine - "Znalci dubinskog znanja o sufizmu". Neprocenjiva je i zbirka ćirilskih rukopisa nastalih od 13. do 18. veka (jevanđelja, psaltiri, mineji, molitvenici) kao i značajni svetovni tekstovi poput Dušanovog zakonika i spisa o Kosovskom boju.

Foto: Nikola Skenderija Najstarija knjiga iz 1206. godine

- Odeljenje retkosti nastalo je 1926. ubrzo po otvaranju biblioteke. Na samom otvaranju 24. maja 1926, imali su prvenstvo da obiđu celu zgradu profesori univerziteta i sveštena lica, državni zvaničici..., a posle su ušli studenti. Na otvaranju je bio i episkop Josif Cvijović, tada vladika bitoljski, kasnije mitropolit skopski SPC. Bio je oduševljen svime što je video, pa je ubrzo uputio pismo rektoru Slobodanu Jovanoviću obavestivši ga da je prikupio 35 rukopisnih i 30 štampanih knjiga u svojoj eparhiji i da želi da ih pokloni Univerzitetskoj biblioteci. Kada su te prve namenske knjige stigle formirano je Odeljenje retkosti - kaže za "Večernje novosti" Svetlana Pucarević, viši bibliotekar, rukovodilac ovog odeljenja.

Foto: Nikola Skenderija Psaltir sa Dositejevim svojeručnim zapisom

U trezoru nismo znali koju od dragocenosti ovog neprocenjivog kulturnog blaga pre da zatražimo i pogledamo. Opčinile su nas majstorski rađene stare korice, filigransko knjiženje, ukrasi, rukopisi-krasnopisi kakvih više nema... Sva ta građa u odeljenju retkosti nastala je do kraja 1867, ali tu su i kasnija izdanja od posebne vrednosti. Da li najpre pogledati ćirilske rukopise iz 13. veka, ili one orijentalne na arapskom, osmanskom i persijskom jeziku, ili pak inkunabule i srbulje? Ili da zatražimo prva i retka izdanja dela Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića, Njegoša... ili jedinstvene primerke starih srpskih novina i časopisa, starih geografskih karata i atlasa, među kojima se izdvajaju bakrorezi i planovi Beograda iz 18. veka?

Foto: Nikola Skenderija Najdekorativnija knjiga

Videti originalni rukopis iz 1206. bio je, ipak, najveći izazov. Gospođa Pucarević navlači na ruke bele pamučne rukavice i iz specijalno napravljene kutije, pažljivo, sa nekim uzvišenim, lepim strahopoštovanjem pred nas vadi to delo koje broji osam vekova i još 20 godina. Veličanstveno. Malena rukom pisana knjiga koja je tek tolika da može stati na dlan, a vrednost njena je neprocenjiva. Taj dragoceni, najstariji rukopis fonda ove biblioteke je prepis dela "Znalci dubinskog znanja o sufizmu", koji je napisao čuveni persijski mistik i osnivač derviškog reda Suhravardi (1145-1235), a sam prepis je završen 1206.

U zbirci rukopisa na orijentalnim jezicima, kojih je ukupno 397 u 633 knjige, najviše je onih na arapskom (498), na osmanskom (126) i persijskom jeziku (9), a većinom su iz oblasti prava, istorije, književnosti, filozofije...

Pažnju nam privlači i knjiga luksuznih čvrstih korica od slepljenih listova hartije sa preklopom na zadnjoj korici, a same korice prevučene platnom i pojačane kožom. Rukopis pisan crnim mastilom, a pojedini termini i oznake u tekstu crvenim... Univan je ukrašen stilizovanim ornamentom biljnog motiva u zlatnoj, tirkiznoj, zelenoj, crvenoj i crnoj boli. Delo je to Ibn Kutajba (828-885), čuvenog islamskog naučnika persijskog porekla.

Foto: Nikola Skenderija Zapis o Kosovskom boju na latinskom jeziku

Ali, kako ne videti srpske rukopise pisane na staroslovenskom. Želja živa iskala je da vidimo Dušanov zakonik, tačnije njegov prepis. I opet vrlo pažljivo, s belim pamučnim rukavicama na rukama donosi nam ga Svetlana Pucarević. Objašnjava nam da je to Baranjski zbornik, nastao krajem 15. veka, a nađen 1912. u jednoj seoskoj crkvi u Baranji. Za Univerzitetsku biblioteku nabavljen je 1951. iz privatne zbirke Joce Vujića, otkupljen od njegove ćerke za tadašnjih 100.000 dinara.

Foto: Nikola Skenderija Baranjski prepis Dušanovog zakonika

Ovaj Zbornik ima pet delova, a njegov četvrti deo, od strane 125. do 152. je "Zakonik blagoslovernago cara Stefana" (Dušanov zakonik) pa se zato naziva Baranjski prepis Dušanovog zakonika. Ponešto smo uspeli da pročitamo i razumemo iz tog čuvenog zakona na koji se i dan-danas, usmeno, često pozivamo. I nekako smo čudesno trepereli dok smo ga posmatrali. "Ma treba to kao po Dušanovom zakoniku", odzvanjaju nam reči mnogih od nas obično kad bismo hteli da strogo sprovedemo zakone u dela.... U Baranjskom zborniku, prvi deo od 1. do 116. strane je skraćena Sintagma Matije Vlastara, zatim od 117. do 120. strane pravila Svetog Jovana Posnika, treći deo od 120. do 125. je Zakonik cara Justinijana, dok je peti deo Ustavljenije Svetog Alonija, od 153. do 231. strane. Zbornik ima 231 list, nema sedam početnih listova, a list 152 je prazan.

- Želite li da vidite originalan rukopis Dositeja Obradovića - upitala nas je Pucarevićeva.

I pre nego što smo potvrdno odgovorili pred nama je bio Psaltir.

- Ovo je Psaltir s posledovanjem, Hopovo 1652-1735. - otkriva nam Svetlana. - U ovoj rukopisnoj knjizi su dva origialna, svojeručna zapisa Dositeja Obradovića. Na listu 170 piše: "Pomeni Gospodi raba tvojego Dositeja, đakona hopovskog", a na poslednjem koričnom listu, u manastiru Šišatovac posle smrti igumana Teodora Milutinovića, koji ga je primio u Hopovo, Dositej je avgusta/septembra 1760. zabeležio: "Teodor Milutinović iguman u manastiru Hopovo na 1758. i na 1759. godini Bog da pomiluje poneže dobre upravljal ovaj manastir..." Ovo je svojom rukom pisao Dositej.

GEOGRAFSKE KARTE I ATLASI Foto: Nikola Skenderija BOGATA zbirka geografskih karata i atlasa obuhvata stare mape na kojima su prikazani i naši krajevi uključujući prikaze opsade Beograda iz 18. veka. Ova vredna građa u biblioteku je dospevala najčešće kupovinom, ali i zahvaljujući darovima istaknutih bibliofila i dobrotvora čija je želja bila da svoje zbirke ostave na čuvanje budućim generacijama. Digitalne kolekcije mapa iz fonda Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković u Beogradu" dostupne su na specijalizovanom portalu ove biblioteke.

Za nas svojevrstan blagoslov, čast kakva se retko kad doživi, baš kao i trenutak kada smo ugledali najstariji ćirilski (staroslovenski) rukopis - Psaltir pisan na pergamentu iz 13. veka. Videli smo i Oktoih (osmoglasnik) iz druge četvrtine 15. veka, sa marginalnim ukrasima i povezom, zapis o Kosovskom boju na latinskom jeziku, jedinstveno svedočanstvo da je on naša istina i mit i sudbina... I, za kraj posete Arhijerejski služabnik - rukopis pisan krajem 17. i početkom 18. veka, koji je, kako kaže Pucarevićeva, najdekorativniji rukopis u fondu Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

Foto: Nikola Skenderija

Bio je to dan u kome smo se uverili da se biblioteke ne prave - one rastu, setili se da nam dan bez čitanja oduzima lepotu reči, da ravnodušnost prema knjizi osiromašuje život jer one imaju moć da zaustave vreme, vrate ga u prošlost, a potom da polete u sadašnjost i budućnost.