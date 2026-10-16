Košarka

Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede Zvezde, crveno-beli u vrhu, evo gde je Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 22:48

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Zvezda je pred punom Arenom savladala Pariz 90:81 u šestom kolu Evrolige, a Delije mogu zadovoljno da gledaju na tabelu nakon večerašnje utakmice.

Овако изгледа табела Евролиге после победе Звезде, црвено-бели у врху, ево где је Партизан

FOTO: N. Skenderija

Izabranici Ibona Navara imali su veliku prednost, u jednom trenu 19 poena, ali na kraju su morali da čuvaju trijumf u dramatičnoj završnici. 

Na kraju došli su do učinka 4-2 i tako zauzeli peto mesto sa istim odnosom pobeda i poraza kao Valensija, Dubai, Hapoel i Virtus. 

Virtus je ubedljiv bio protiv Baskonije, te Italijani imaju isti učinak kao Zvezda, a Baskonija ima 1-5. Bešiktaš je savladao Bajern 95:87, Efes Žalgiris sa 85:70. 

Partizan je nakon jučerašnjeg poraza od Fenerbahčea 74:65 pao na 12. mesto sa učinkom 3-3. 

Panatinaikos Željka Obradovića upisao je prvi poraz, savladao ih je u Atini Hapoel rezultatom 81:91

Kompletnu tabelu pogledajte u nastavku teksta: 

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