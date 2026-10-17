U TORINU PITANJA OKO DŽAMIJE: U Italiji odobrena građevinska dozvola za još jedan islamski verski objekat
MREŽA islamskih centara nastavlja da se širi u Italiji, u Pijemontu.
Gradonačelnik iz Demokratske stranke Stefano lo Ruso odobrio je novu džamiju od 17 miliona evra za približno 1.000 vernika i minaretom visokim 20 metara. U džamiji će biti smešteni i studenti. Veći deo izvora prihoda je nepoznat.
Projekat je godinama na stolu, da bi na kraju stigla i građevinska dozvola krajem septembra. Deo kompleksa od 1.309 kvadratnih metara, kako se navodi, biće korišćen za bogosluženje, a ostalih 80 odsto biće namenjeni smeštaju studenata uz subvenconisane cene, biblioteke, učionice, prostor za kulturne i obrazovne aktivnosti i "međuverski dijalog".
U srcu italijanskog islama, Torinu, drugom najvećem posle Milana, još jedna velika džamija sprema se tako da otvori vrata. Građevinska dozvola za transformaciju bivše livnice "Nebiolo" od 6.000 kvadratnih metara je izdata, a Italijanska islamska konfederacija je najavila da će radovi početi do kraja 2026. godine.
U projektu učestvuje Italijanska islamska konfederacija i Fondacija Al-Vafk, koja je kasnije postala Aps, a u saopštenju stoji da projekat finansira kralj Maroka Muhamed, koji je obezbedio osam miliona evra. Nije poznato ko je dao preostalih devet miliona.
Da li je gradonačelnik proverio izvor sredstava pitanje je koje postaje relevantno posebno sada, kada je projekat dobio građevinsku dozvolu. Ostaje otvoreno i pitanje ko će time upravljati i ko će, kada radovi budu završeni, biti vlasnik jednog od novih islamskih centara u Torinu.
Na sceni je i velika bitka između italijanskih opozicionih partija levice, koje brane projekat, i protivnika izgradnje s desnog centra. Potpredsednik regiona Pijemonte Mauricio Marone obećava da će zaustaviti projekat.
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