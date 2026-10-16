"To nam daje motivaciju pred za Partizan": Đurišić najavio derbi posle trijumfa nad Parizom
Novi trener, novi sistem, ali polako hvatamo konce, bićemo bolji kako vreme bude odmicalo, poručio je reprezentativac Srbije.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz u Beogradskoj areni rezultatom 90:81 (28:18, 18:18, 31:22, 13:23), u okviru šestog kola Evrolige.
Crveno-beli su tako nastavili pobednički niz u eliti posle trijumfa nad Efesom, Dubaijem i Asvelom, te došli do skora od četiri trijumfa i dva poraza.
Po završetku utakmice, utiske je izneo Nikola Đurišić, koji je meč završio sa 10 poena i bio veoma koristan za tim.
- Ova utakmica bila je važna za nas. Imamo gostovanje Partizanu. Drago mi je što smo pobedili ove dve utakmice. To nam daje motivaciju pred taj meč. Svaki meč neko drugi istupi. Trener mi je verovao, kao i saigrači i vratio sam im to - istakao je reprezentativac Srbije i tako najavio večiti derbi, koji je na programu 22. oktobra.
- Bili smo strpljivi. Novi trener, novi sistem, ali polako hvatamo konce, bićemo bolji kako vreme bude odmicalo.
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